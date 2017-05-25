СМИ: москвичи повально продают квартиры в сносимых хрущевках

Объявления о продаже стали массово появляться на портале недвижимости.

На портале по продаже недвижимости ЦИАН с середины мая стали в массовом порядке появляться объявления о продаже квартир в пятиэтажных домах, которые планируют снести власти Москвы. На ситуацию обратили внимание сотрудники Life.

Как напоминает издание, вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин назвал Бескудниково одним из первых районов, где будет проводиться реновация. При этом выяснилось, что с 15 мая 2017 года проживающие ужшкммт в этом районе граждане выставили на продажу 13 квартир в домах, которые, скорее всего, попадут по снос. При этом цены в объявлениях указаны выше рыночных: однокомнатная квартира продается за 4,6 миллиона рублей.

"Цены поднялись, сами понимаете. Сейчас реновация, эти дома снесут по-любому, так что стали продавать дороже. Год назад такую квартиру выставляли за 3,8 миллиона", - рассказала риелтор, занимающаяся продажей соответствующей квартиры.

Также отмечается, что в районе Покровское-Стрешнево на продажу в мае были выставлены 24 квартиры, в районе Марфино - 28 квартир.

Глава отдела продаж Московского агентства недвижимости Ольга Саукитенс рассказала, что если человек "в любом случае не планировал жить в этой квартире", то ее выгоднее продать до сноса.

"Потому что потом вычет этих 13% (налог для квартиры, находящейся в собственности менее пяти лет - прим. ред.) приблизит сумму от продажи квартиры в новостройке к цене квартиры в хрущевке", - сказала она.