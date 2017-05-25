В Красноярском крае из-за ветра пожары охватили два района, погибли два человека (ВИДЕО)

Уголовное дело возбуждено по факту гибели двух человек при пожарах в Красноярском крае.

Главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность) по факту гибели двух человек на пожаре в Канске,говорится в сообщении на сайте СКР по Красноярскому краю.

По версии следствия, 24 мая 2017 года около 16 часов в Канске произошло возгорание на территории ООО «Синь-И». Из-за жаркой погоды и порывов ветра огонь распространился на соседние частные дома. При тушении пожара около ужшкммт дома на улице Народной спасатели обнаружили обгоревшее тело мужчины. Также возле дома по улице 1-й Инициативной спасатели нашли тело женщины с ожогами. По информации следствия, на данный момент сгорело 52 дома.

По данным РБК, из-за пожаров в Красноярском крае без жилья остались 533 человека, в том числе 67 детей. В сообщении пресс-службы регионального правительства говорится о том, что огонь повредил 130 жилых домов, четыре лесопромышленных базы, перевалочную база и пилораму.

Пожары затронули пять населенных пунктов края — города Канск и Лесосибирск, поселок городского типа Стрелка и поселки Малая Кеть и Тиличеть. Власти региона выделят каждому пострадавшему от огня по 10 тыс. руб., а каждой семье — еще по 50 тыс. руб. Также тем, кто лишился крова, до 15 июня предоставят жилье.

Два человека попали в больницу после масштабных пожаров в Красноярском крае, сообщили сегодня ТАСС в региональном Минздраве. "По данным на утро четверга, после пожаров в медучреждения обратилось 50 человек. Двоих из них госпитализировали", - сказали в ведомстве, уточнив, что состояние пострадавших не является тяжелым.

Ранее в территориальном Центре медицины катастроф сообщили, что в Сибири за помощью к врачам из-за пожаров обратились 45 человек, в том числе 41 - в Красноярском крае. Помощь всем им была оказана амбулаторно.