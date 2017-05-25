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Ловец покемонов Соколовский выложил первое ВИДЕО после освобождения из-под стражи

Опубликовано 25.05.17 13:26 Ловец покемонов Соколовский выложил первое ВИДЕО после освобождения из-под стражи

Екатеринбургский блогер Руслан Соколовский впервые после своего освобождения из-под стражи снял видео.

Блогер Руслан Соколовский из Екатеринбурга, приговоренный к условному сроку по уголовному делу об экстремизме и оскорблении чувств верующих, выпустил первое видео после приговора.

Новый ролик называется «Ларин, ты не прав — Соколовский». За половину суток он получил уже почти полмиллиона просмотров.

«За 8 месяцев то в СИЗО то под домашним арестом я получил большое количество самого разнообразного опыта. Начиная о того, что я питался ужшкммт одной вареной капустой и заканчивая тем, что я общался с настоящими исламскими террористами», – говорит в своем ролике Соколовский.

Видеоблогер называет зрителей своего ролика «властью», так как молодые люди у экранов «могут все изменить», по мнению Соколовского. А также призывает своих зрителей больше читать и самостоятельно анализировать.

Но большую часть видео юноша обращается к другому известному блогеру Дмитрию Ларину, который поддержал сторону обвинения. В частности, Ларин говорил, что Соколовский нарушил закон, играя в Pokemon Go в церкви: «В уголовном кодексе нет ничего про ловлю покемонов. Одно федеральное СМИ создало такой миф, и я его попытался развенчать, – говорит Руслан Соколовский. – Объективно, я перегнул палку со своим максимализмом. Для меня за 8 месяцев многое изменилось, была возможность о многом подумать. Теперь для меня люди делятся на справедливых и несправедливых, а не на атеистов и верующих».
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