Инцидент произошел с самолетом компании Air China, летевшим из Пекина в Ланьчжоу.

В Китае пассажирский авиалайнер вылетел и затем благополучно приземлился в пункте назначения с сумкой, которую повесили на шасси и забыли снять рабочие во время работ по техническому обслуживанию.

Как сообщает телеканал "Россия", неприятный инцидент произошел с самолетом компании Air China, выполнявшим рейс из Пекина в Ланьчжоу 22 мая.

Фото: соцсети

Известно, что сумку не смог сдуть ветер силой в 100 километров в час на взлете. К тому ужшкммт же она не слетела при посадке, и была обнаружена уже во время техобслуживания самолета в аэропорту Ланьчжоу.

По словам специалистов, забытая на шасси сумка могла привести к серьезным техническим проблемам при открытии и закрытии шасси. Представители компании Ameco признали серьезное нарушение техники безопасности своими сотрудниками и пообещали провести расследование обстоятельств случившегося и внести необходимые изменения в свои технические процедуры.