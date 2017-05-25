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В Китае самолет приземлился с висящей на шасси сумкой (ФОТО)

Опубликовано 25.05.17 13:08 В Китае самолет приземлился с висящей на шасси сумкой (ФОТО)

Инцидент произошел с самолетом компании Air China, летевшим из Пекина в Ланьчжоу.

В Китае пассажирский авиалайнер вылетел и затем благополучно приземлился в пункте назначения с сумкой, которую повесили на шасси и забыли снять рабочие во время работ по техническому обслуживанию.

Как сообщает телеканал "Россия", неприятный инцидент произошел с самолетом компании Air China, выполнявшим рейс из Пекина в Ланьчжоу 22 мая. 

Фото: соцсети

Известно, что сумку не смог сдуть ветер силой в 100 километров в час на взлете. К тому ужшкммт же она не слетела при посадке, и была обнаружена уже во время техобслуживания самолета в аэропорту Ланьчжоу.

По словам специалистов, забытая на шасси сумка могла привести к серьезным техническим проблемам при открытии и закрытии шасси. Представители компании Ameco признали серьезное нарушение техники безопасности своими сотрудниками и пообещали провести расследование обстоятельств случившегося и внести необходимые изменения в свои технические процедуры.
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