"Вам-то это зачем?": СМИ узнали об эмоциональном диалоге Миронова и Путина по "Гоголь-центру"

Актер попросил президента об объективном расследовании, "без экстраординарных методов".

Известный российский актер Евгений Миронов передал президенту страны Владимиру Путину письмо в защиту художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова и поговорил с главой государства на тему обыска в театре.

Как пишет "Коммерсантъ", разговор состоялся в неформальной обстановке после вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля. Издание приводит диалог между Мироновым и Путиным.

Миронов: Вы знали? Знали об этом?!

Путин: Да. Вчера узнал.

Миронов: Зачем? Ну зачем это делать?! Вы же во Францию в понедельник ужшкммт летите! Вам-то это зачем?!

Путин: Да дураки.

Евгений Миронов не стал с этим спорить и попросил президента об объективном расследовании, "без экстраординарных методов".

Как отмечают журналисты, Миронов разговаривал с президентом эмоционально и явно сильно переживал. За происходящим наблюдал министр культуры РФ Владимир Мединский. Отвечая на вопрос журналистов о том, что он думает по этому поводу, чиновник осторожно сказал: "На самом деле все гораздо сложнее".

Как писал TopNews, в минувший вторник Следственный комитет провел обыски в театре "Гоголь-центр" и дома у его художественного руководителя режиссера Кирилла Серебренникова. Следственные мероприятия были проведены по делу о многомиллионных хищениях бюджетных средств, по которому Серебренников проходит как свидетель. После допроса с него взяли обязательство явиться к следователю.