Трамп потребовал «привлечь Россию к ответу за Крым»

Российский сенатор Пушков раскритиковал заявление президента США Дональда Трампа - эта идея гарантирует тупик в отношениях двух стран.

Президент США Дональд Трамп заверил руководство Италии, что США поддерживает Европу в том, то "Россию нужно привлечь к ответу за действия в Крыму и на Востоке Украины" и заставить выполнять минские соглашения, сообщил Белый дом по итогам переговоров лидера с США с президентом и премьер-министром Италии, передает РИА Новости.

"Президент Трамп подтвердил трансатлантическое единство в том, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее действия в Крыму и восточной Украине, и отметил важность того, чтобы убедить Россию выполнять обязательства, взятые по ужшкммт условиям минских соглашений", — сообщила пресс-служба Белого дома.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал нынешнюю позицию главы Белого дома Дональда Трампа в отношении России непродуктивной. Тем самым он отреагировал на заявление американского президента о необходимости "привлечения России к ответственности за её действия в Крыму".

Трамп встраивается в логику Брюсселя. Но идея "привлечь Россию к ответ-сти за Крым" очень непродуктивна. Гарантирует лишь тупик в отношениях — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 24 мая 2017 г.

«Трамп встраивается в логику Брюсселя. Но идея «привлечь Россию к ответственности за Крым» очень непродуктивна. Гарантирует лишь тупик в отношениях», — написал Пушков в Twitter.