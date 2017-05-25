СМИ Украины обнародовали письмо Януковича с просьбой к Путину о вводе войск РФ (ФОТО, ВИДЕО)

Соответствующие материалы украинской стороне предоставил Вашингтон.

По словам военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, украинская сторона в Вашингтоне получила заверенную ООН копию письма беглого экс-президента Виктора Януковича главе РФ Владимиру Путину. Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, речь идет о письме с просьбой о введении российских войск на территорию Украины. При этом Матиос отметил, что прокуроры были в Вашингтоне зимой и получили заверенные документы, которые демонстрировались на Совбезе ООН ныне покойным постпредом РФ Чуркиным.

Фото: "Цензор.net"

"Руслан Кравченко и следователи ужшкммт в связи с окончанием финансового года были вынуждены за свой счет поехать в Вашингтон. И они получили заверенные официальными печатями ООН, миссии Украины при ООН документы, которые предоставлял господин Чуркин от имени РФ. Это все изъято с официальным заверением ООН", - отметил Матиос.

Он добавил, что эти документы будут предоставлены суду для приобщения к делу о госизмене Януковича. Матиос подчеркнул, что документальные доказательства получены "надлежащим образом".