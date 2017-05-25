 
TOP 10

1 Ученые обнаружили реальный Ноев Ковчег - ему 4800 лет (ФОТО)

2 "Вам-то это зачем?": СМИ узнали об эмоциональном диалоге Миронова и Путина по "Гоголь-центру" (ВИДЕО)

3 Роналду, вслед за Месси может сесть в тюрьму за неуплату налогов

4 СМИ Украины обнародовали письмо Януковича с просьбой к Путину о вводе войск РФ (ФОТО, ВИДЕО)

5 В Сети появилось ВИДЕО как Путин приложился к мощам Николая Чудотворца

6 СМИ: в доме манчестерского террориста обнаружена мастерская по изготовлению взрывных устройств (ФОТО)

7 СМИ: Украина с 1 июля полностью запретит поезда в Россию

8 В Красноярском крае застрелили главреда антикоррупционной газеты

9 Трамп потребовал «привлечь Россию к ответу за Крым»

10 Англичанка заявила, что сняла на ВИДЕО дух своего сына из прошлой жизни

Новости наших партнеров

СМИ Украины обнародовали письмо Януковича с просьбой к Путину о вводе войск РФ (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 25.05.17 09:57 СМИ Украины обнародовали письмо Януковича с просьбой к Путину о вводе войск РФ (ФОТО, ВИДЕО)

Соответствующие материалы украинской стороне предоставил Вашингтон.

По словам военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, украинская сторона в Вашингтоне получила заверенную ООН копию письма беглого экс-президента Виктора Януковича главе РФ Владимиру Путину. Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, речь идет о письме с просьбой о введении российских войск на территорию Украины. При этом Матиос отметил, что прокуроры были в Вашингтоне зимой и получили заверенные документы, которые демонстрировались на Совбезе ООН ныне покойным постпредом РФ Чуркиным. 

Фото: "Цензор.net"

"Руслан Кравченко и следователи ужшкммт в связи с окончанием финансового года были вынуждены за свой счет поехать в Вашингтон. И они получили заверенные официальными печатями ООН, миссии Украины при ООН документы, которые предоставлял господин Чуркин от имени РФ. Это все изъято с официальным заверением ООН", - отметил Матиос. 

Он добавил, что эти документы будут предоставлены суду для приобщения к делу о госизмене Януковича. Матиос подчеркнул, что документальные доказательства получены "надлежащим образом".
Другие материалы по этой теме

Украина обжалует решение Интерпола прекратить розыск Януковича

Савченко: Порошенко ждет судьба хуже Януковича

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга