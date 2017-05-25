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Отключение горячей воды в Москве в 2017 году по адресу: эксперт рассказал, что будет в случае отказа от профилактических отключений

Опубликовано 25.05.17 09:46 Отключение горячей воды в Москве в 2017 году по адресу: эксперт рассказал, что будет в случае отказа от профилактических отключений

График отключения горячей воды в Москве в 2017 году по адресу МОЭК можно узнать онлайн.

По словам главы "Газпром энергохолдинга" Дениса Федорова, популистские разговоры об отказе от профилактического отключения горячего водоснабжения летом грозят отсутствием тепла на неопределенный срок в зимний период .

"Легкомысленные популистские, с моей точки зрения, заявления "а давайте не будем прерывать горячее водоснабжение" приводят к фактической неготовности теплосетевого хозяйства к осеннее-зимнему максимуму. Население, конечно, "за". Вот только опыт показывает: если летом ужшкммт не проводить гидравлических испытаний, вы получаете массу проблем зимой", — приводит его слова РИА Новости.

Эксперт заявил, что во время летних испытаний системы теплоснабжения энергетики закачивают в теплотрассу холодную воду, поднимая давление, с целью выявить слабые места. Сейчас, по его словам, нет более надежных способов подготовки теплового хозяйства к зиме.

"Если людям нужно надежное теплоснабжение зимой, к сожалению, придется терпеть относительно несущественные неудобства летом. Другое дело, что можно сократить период отключения горячей воды с двух недель до одной. Наша компания над этим сейчас работает", — сказал он.

Как писал TopNews, профилактические отключения горячей воды в Москве начались 22 мая. Сроки старта работ были сдвинуты в связи с холодной погодой в столичном регионе.

Узнать график отключения горячей воды в Москве 2017 по адресу можно сайте основного поставщика тепла в столице: www.oaomoek.ru.
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