Отключение горячей воды в Москве в 2017 году по адресу: эксперт рассказал, что будет в случае отказа от профилактических отключений

По словам главы "Газпром энергохолдинга" Дениса Федорова, популистские разговоры об отказе от профилактического отключения горячего водоснабжения летом грозят отсутствием тепла на неопределенный срок в зимний период .
"Легкомысленные популистские, с моей точки зрения, заявления "а давайте не будем прерывать горячее водоснабжение" приводят к фактической неготовности теплосетевого хозяйства к осеннее-зимнему максимуму. Население, конечно, "за". Вот только опыт показывает: если летом ужшкммт не проводить гидравлических испытаний, вы получаете массу проблем зимой", — приводит его слова РИА Новости.
Эксперт заявил, что во время летних испытаний системы теплоснабжения энергетики закачивают в теплотрассу холодную воду, поднимая давление, с целью выявить слабые места. Сейчас, по его словам, нет более надежных способов подготовки теплового хозяйства к зиме.
"Если людям нужно надежное теплоснабжение зимой, к сожалению, придется терпеть относительно несущественные неудобства летом. Другое дело, что можно сократить период отключения горячей воды с двух недель до одной. Наша компания над этим сейчас работает", — сказал он.
Как писал TopNews, профилактические отключения горячей воды в Москве начались 22 мая. Сроки старта работ были сдвинуты в связи с холодной погодой в столичном регионе.
Узнать график отключения горячей воды в Москве 2017 по адресу можно сайте основного поставщика тепла в столице: www.oaomoek.ru.