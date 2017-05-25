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"Тупость, переходящая во вредительство": Саакашвили прокомментировал запрет российских сайтов в Украине

Опубликовано 25.05.17 01:25 "Тупость, переходящая во вредительство": Саакашвили прокомментировал запрет российских сайтов в Украине

Бывший одесский губернатор заявил, что президент Украины Петр Порошенко использует бесчеловечные методы.

Экс-президент Грузии и бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили раскритиковал решение Петра Порошенко заблокировать "ВКонтакте" и другие российские интернет-сайты на территории Украины. Саакашвили назвал этот закон тупым, бесчеловечным и ущемляющим права людей.

- Решение само по себе спорно, но методы, которыми это было сделано, бесспорно, бесчеловечны и отражают крайне наплевательское отношение к собственным согражданам. Миллионы людей потеряли доступ к своим контактам, семейным фото и видеоархивам. Если человек ужшкммт не может больше посмотреть свои семейные фотки — это и есть защита от вражеской пропаганды? Как по мне, то это тупость, переходящая во вредительство, - написал политик на своей странице в Facebook

Ранее экс-президент Грузии, который успел побывать в кресле одесского губернатора при новой украинской власти, нелестно отозвался о Порошенко в интервью западной прессе. Он заявил, что украинский президент - такой же коррупционер, как Янукович, а в правительстве Украины сидит "кучка проходимцев".

Напомним, Порошенко 16 мая подписал указ о включении в санкционный список новых российских компаний и их дочерних структур, работающих на Украине. Среди прочего, вводится блокировка социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также сервисов «Яндекса» и Mail.ru Group.
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