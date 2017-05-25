Гороскоп на сегодня, 25 мая 2017, для всех знаков Зодиака

Что приготовили звезды 25 мая 2017 - читайте в материале TopNews.

Гороскоп на сегодня, Овен

У Овнов сегодня могут стать более прохладными или более напряжёнными отношения со старшими людьми, постоянными партнёрами и оппонентами, начальником, официальными лицами. Возможны проблемы в браке. Позитивные изменения с большой вероятностью будут касаться дома и семьи. Возможны подвижки в делах, связанных с покупкой или обменом квартиры, с расширением жилого пространства либо прилегающей к нему территории.

Гороскоп на ужшкммт сегодня, Телец

Тельцам этот день обязательно подкинет повод для оптимизма. Возможно он будет связан с позитивными событиями в семье, с ростом популярности Тельцов или с улучшением материального положения. Однако проблемными могут стать сферы лечения, исполнения обязанностей, общения с начальством и коллегами. Тем не менее, ни плохое самочувствие, ни неудачи на работе не испортят вам настроения.

Гороскоп на сегодня, Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам не распылять средства на мелкие расходы и не гнаться за несущественной выгодой. Постарайтесь мыслить дальновидно и стратегически. Если вам предстоят большие расходы, подумайте, за счет чего вы сможете сбалансировать финансовую ситуацию. Солидные поступления лучше использовать не для новых приобретений, а для латания дыр в личном бюджете (например, для уплаты крупных долгов).

Гороскоп на сегодня, Рак

Далекие друзья Раков сегодня могут понимать потребности представителей этого знака гораздо лучше, чем близкие люди и непосредственное окружение. В течение дня не исключаются бытовые неурядицы, непростые отношения с родителями, препятствия в профессиональной самореализации. Если между вами и домочадцами наметилось взаимное охлаждение, отправляйтесь в дружескую компанию: именно там вы встретите сочувствие и получите необходимую помощь.

Гороскоп на сегодня, Лев

Львам в этот день не стоит рассказывать о своих планах и открывать карты. Такая доверчивость нанесёт вред и вашему имиджу, и вашим делам. Советуйтесь только с теми людьми, которых глубоко уважаете и на которых не боитесь всецело положиться. Именно у них вам следует искать психологической, моральной или финансовой поддержки. Возможно, таким человеком окажется ваш родственник или шеф.

Гороскоп на сегодня, Дева

Девам сегодня стоит отдать предпочтение вопросам стратегического планирования. Постарайтесь не закрывать глаза на неизбежные внешние преграды, с которыми сталкиваетесь при попытке реализовать свои надежды (например, на недостатки близких людей, на материальные или профессиональные ограничения). В то же время не забывайте ценить хорошие возможности, позволяющие вам расширять кругозор или повышать уровень благосостояния.

Гороскоп на сегодня, Весы

Сегодня Весы не застрахованы от деловых неудач и могут столкнуться с непреодолимой преградой на пути к реализации своих планов. Возможно, истинной причиной провала окажется стратегическая ошибка, допущенная вами в прошлом. Чтобы исправить положение, вам может понадобиться чужая помощь или дополнительное финансирование. Не бойтесь обратиться за поддержкой к родителям, начальству, влиятельным людям.

Гороскоп на сегодня, Скорпион

Дух авантюризма Скорпионов может сегодня соседствовать с тайными обоснованными опасениями. В этот период вам лучше прислушаться к своему внутреннему голосу. Не отказывайтесь от блестящих шансов, но и не забывайте вовремя подстраховаться от возможных неприятностей. Вероятна выгода от взаимодействия с влиятельными партнёрами, популярными персонами, людьми издалека, дальними родственниками, родней любимого человека.

Гороскоп на сегодня, Стрелец

У Стрельцов и выгоды, и потери сегодня могут принимать внушительные размеры. Астрологи не исключают удачный поворот событий в делах, связанных с получением наследства, оформлением кредита, уплатой налогов, разделом или слиянием семейного имущества. В этих сферах риск будет оправдан, а результат может превзойти ваши ожидания. Стоит остерегаться конфликтов с законом, а также зависти друзей или охлаждения отношений с ними.

Гороскоп на сегодня, Козерог

Удачные шансы судьбы у Козерогов сегодня соседствуют с коварно подстроенными ею же ловушками. Взаимное понимание между представителями этого знака и другим человеком может быть разрушено из-за кардинальных разногласий. Чтобы минимизировать риск разрыва, основывайте диалог на общности убеждений, взаимной заботе, сходстве финансовых целей или творческих идей. Избегайте бездушного формализма и профессионального соперничества.

Гороскоп на сегодня, Водолей

Водолеям примириться с рутинными хлопотами сегодня поможет получаемое от них душевное или моральное удовлетворение. Представителям этого знака будет приятно сделать что-то для близких, но приказы начальства могут вызывать сильное раздражение. Если вам дорога карьера, выполняйте все обязанности одинаково добросовестно. Профессиональный медицинский совет в эти сутки может оказаться менее эффективным, чем традиционное домашнее лечение.

Гороскоп на сегодня, Рыбы

Рыбам сегодня обеспечены позитивные эмоции, связанные с отдыхом, родственным общением, любовными контактами. Не исключено, что у вас появится очередной повод для гордости своим ребёнком, а у вашего таланта или креативной идеи могут найтись новые поклонники и спонсоры. Вместе с тем не исключены и неудачи, препятствия, острые разочарования (особенно если вы хотите получить официальное признание, формальный статус).