 
TOP 10

1 СМИ опубликовали ФОТО манчестерского смертника

2 Ученые обнаружили реальный Ноев Ковчег - ему 4800 лет (ФОТО)

3 "Манчестер Юнайтед" выиграл Лигу Европы, победив в финале "Аякс" (ВИДЕО)

4 «Да дураки»: Путин прокомментировал обыски у режиссера Серебренникова

5 Верховный суд Испании приговорил Месси к тюрьме за неуплату налогов

6 "Тьфу на тебя еще раз": в новом ВИДЕО Усманов сравнил Навального с Шариковым

7 "Тренд-то понятен": Мутко отреагировал на желание Путина запретить легионеров в российском футболе

8 "Удар в спину": Мария Максакова откровенно рассказала о конфликте с матерью

9 Москвичка обвинила ведущего Первого канала в изнасиловании

10 Боксеры одновременно отправили друг друга в нокдаун (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Курс доллара на сегодня, 25 мая 2017: Сбербанк улучшил прогноз по курсу доллара на конец года

Опубликовано 24.05.17 23:53 Курс доллара на сегодня, 25 мая 2017: Сбербанк улучшил прогноз по курсу доллара на конец года

Курс валют на сегодня, 25 мая 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 25 мая 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс евро на сегодня опустился 69,86 копейки по сравнению с показателем среды и составил 62,9203 рубля, курс доллара на 25 мая 2017 уменьшился на 28,09 копейки — до 56,2743 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на четверг опустилась по сравнению с предыдущим показателем на 46,89 копейки и составила 59,265 рубля.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение экспертов

Представители Сбербанка спрогнозировали курс доллара на уровне 58 рублей ужшкммт к концу текущего года. Такие сведения привела глава Центра макроэкономических исследований банка Юлия Цепляева.

"Наш прогноз был 64, сейчас 58 рублей на конец 2017 года", - цитирует Цепляеву ТАСС.

Она отметила, что к концу года в банке ожидают инфляцию в размере 3,8%.

"Мы ожидаем, что инфляция будет ниже 4%, будет 3,8% к концу года", - сказала глава центра.

При этом ВВП России в этом году, согласно прогнозам специалистов Сбербанка, увеличится на 1,2%.
Другие материалы по этой теме

Эксперты: рублю предрекают падение после 25 мая

Аналитики Deutsche Bank прогнозируют ослабление рубля к концу года

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга