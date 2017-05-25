Курс доллара на сегодня, 25 мая 2017: Сбербанк улучшил прогноз по курсу доллара на конец года

Курс валют на сегодня, 25 мая 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 25 мая 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс евро на сегодня опустился 69,86 копейки по сравнению с показателем среды и составил 62,9203 рубля, курс доллара на 25 мая 2017 уменьшился на 28,09 копейки — до 56,2743 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на четверг опустилась по сравнению с предыдущим показателем на 46,89 копейки и составила 59,265 рубля.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение экспертов

Представители Сбербанка спрогнозировали курс доллара на уровне 58 рублей ужшкммт к концу текущего года. Такие сведения привела глава Центра макроэкономических исследований банка Юлия Цепляева.

"Наш прогноз был 64, сейчас 58 рублей на конец 2017 года", - цитирует Цепляеву ТАСС.

Она отметила, что к концу года в банке ожидают инфляцию в размере 3,8%.

"Мы ожидаем, что инфляция будет ниже 4%, будет 3,8% к концу года", - сказала глава центра.

При этом ВВП России в этом году, согласно прогнозам специалистов Сбербанка, увеличится на 1,2%.