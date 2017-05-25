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«Да дураки»: Путин прокомментировал обыски у режиссера Серебренникова

Опубликовано 24.05.17 23:40 «Да дураки»: Путин прокомментировал обыски у режиссера Серебренникова

23 мая прошли обыски в квартире у Серебренникова и в самом театре.

Президент РФ Владимир Путин в разговоре с актером Евгением Мироновым назвал дураками тех, кто имеет отношение к обыскам в «Гоголь-центре» и в квартире у режиссера Кирилла Серебренникова, пишет газета «Коммерсантъ».

«Да дураки», – сказал Путин, отвечая на вопрос художественного руководителя Театра наций Евгения Миронова о том, по какой причине проводился обыск. Отмечается, что глава государства таким образом «дал понять, что сам-то, конечно, ни при чем».

Также по словам Миронова, Путин назвал обыск «неадекватной мерой». После этого он попросил президента ужшкммт об объективном расследовании, «без экстраординарных методов», а также призвал на забыть о письме в поддержку Серебренникова, которое он ему передал.

Как ранее сообщал Topnews, обыски в квартире у Серебренникова и в самом театре прошли 23 мая. По данным СК РФ, они связаны с делом о хищении в 2011–2014 годах 200 млн рублей бюджетных средств, выделенных «на развитие и популяризацию искусства» организации «Седьмая студия», основанной Серебренниковым в 2011 году.

По делу также задержаны бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывший главный бухгалтер организации Нина Масляева.

Серебренникова допросили как свидетеля по делу о хищениях и отпустили, обязав повторно явиться к следователю. По неподтвержденным данным, при обыске в квартире Серебренникова нашли наркотики, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 24 мая радиостанция «Говорит Москва» обратила внимание, что на мобильном телефоне режиссера включен автоответчик на немецком языке.
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