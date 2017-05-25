Ученые обнаружили реальный Ноев Ковчег - ему 4800 лет (ФОТО)

Предположительно, ковчег находится под толстым слоем снега и вулканической породы на горе Арарат в Турции.

Группа исследователей из Noah's Ark Ministries International (NAMI) утверждает, что ими с «вероятностью в 99,9%» удалось обнаружить Ноев ковчег, сообщает Daily Express.



Предположительно, ковчег находится под толстым слоем снега и вулканической породы на горе Арарат в Турции. Стоит отметить, что ученые предоставили некоторые доказательства, согласно которым на высоте 400 метров над уровнем моря и в самом деле лежат некие деревянные фрагменты, возраст которых, согласно углеродному анализу, составляет 4800 лет.

По словам одного ужшкммт из членов группы Ман-Фай Юэна, пока нельзя утверждать на 100%, что данные обломки принадлежат Ноеву ковчегу, однако вероятность того, что это все-таки так, составляет 99,9%. Сейчас группа собирает дополнительное финансирование, после чего отправит на Арарат полноценную археологическую экспедицию.

В Библии утверждается, что ковчег был построен праведником Ноем по велению Бога для спасения своей семьи и всех животных от всемирного потопа.