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Ученые обнаружили реальный Ноев Ковчег - ему 4800 лет (ФОТО)

Опубликовано 24.05.17 23:29 Ученые обнаружили реальный Ноев Ковчег - ему 4800 лет (ФОТО)

Предположительно, ковчег находится под толстым слоем снега и вулканической породы на горе Арарат в Турции.

Группа исследователей из Noah's Ark Ministries International (NAMI) утверждает, что ими с «вероятностью в 99,9%» удалось обнаружить Ноев ковчег, сообщает Daily Express.

Предположительно, ковчег находится под толстым слоем снега и вулканической породы на горе Арарат в Турции. Стоит отметить, что ученые предоставили некоторые доказательства, согласно которым на высоте 400 метров над уровнем моря и в самом деле лежат некие деревянные фрагменты, возраст которых, согласно углеродному анализу, составляет 4800 лет.

По словам одного ужшкммт из членов группы Ман-Фай Юэна, пока нельзя утверждать на 100%, что данные обломки принадлежат Ноеву ковчегу, однако вероятность того, что это все-таки так, составляет 99,9%. Сейчас группа собирает дополнительное финансирование, после чего отправит на Арарат полноценную археологическую экспедицию.

В Библии утверждается, что ковчег был построен праведником Ноем по велению Бога для спасения своей семьи и всех животных от всемирного потопа.
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