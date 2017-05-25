"Аякс" - "Манчестер Юнайтед", счет 0:2: обзор матча от 24.05.2017, видео голов ЛЕ-2017, результат (ВИДЕО)

24 мая в финале Лиги Европы 2017 английский "Манчестер Юнайтед" обыграл амстердамский "Аякс" со счетом 2:0 и впервые в истории завоевал второй по значимости футбольный клубный трофей Европы.

24 мая в шведском Стокгольме на стадионе "Френдс-Арена" состоялся финальный матч Лиги Европы между амстердамским "Аяксом" и англиийским "Манчестер Юнайтед".

Прославленный английский клуб впервые в своей истории завоевал почетный трофей, обыграв соперника со счетом 2:0. Победу манкунианцам принесли два точных гола Поля Погба и Генриха Мхитаряна.

"Аякс" - "Манчестер Юнайтед": обзор финала Лиги Европы 2017

С первых минут финального матча подопечные Жозе Моуриньо завладели инициативой, - для "МЮ" победа в Лиге Европы давала последний шанс пробиться в Лигу чемпионов на ужшкммт следующий сезон. В Премьер-лиге, напомним, команда Моуриньо, не смогла пробиться в четверку сильнейших, и осталась за бортом еврокубковых турниров.

На 18-й минуте старания "красных дъяволов" было вознаграждено. Мата вошел было в штрафную, отыграл на Феллайни, тот отпасовал в центр на Погба и француз решшился пробить с 20 метров. Мяч зацепил ногу защитника, изменил направление, и голкипер "Аякса" был бессилен.

А на 48-й минуте Генрих Мхитарян поставил точку в финальном матче, после скидки Смоллинга вовремя подставив ногу и направив мяч в сетку, находясь спиной к воротам.

"Аякс" - "Манчестер Юнайтед", счет 0:2. ВИДЕО голов