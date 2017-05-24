СМИ: названа дата прямой линии Путина

Традиционная «прямая линия» президента России Владимира Путина может состояться после Дня России. Об этом сообщил сайт РБК со ссылкой на два источника, связанных с организацией мероприятия.
По их данным, 15 июня сейчас рассматривается в качестве основной даты проведения мероприятия. На протяжении нескольких недель ведется подготовка — подбираются граждане, которых пригласят в студию, где президент будет отвечать на вопросы.
Также, по словам источника на федеральном канале, с ужшкммт большой долей вероятности в рамках прямой линии будут включения из региона Байкала и Калининградской области.
Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту дату.
Напомним, «прямая линия» Путина, скорее всего, пройдет в июне и может быть приурочена к одному из праздников — Дню России 12 июня или Дню защиты детей 1 июня.
Песков тогда опроверг информацию о том, что перенос мероприятия связан с прошедшими 26 марта акциями протеста в городах России.