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СМИ: названа дата прямой линии Путина

Опубликовано 24.05.17 22:49 СМИ: названа дата прямой линии Путина

В этом году дата будет смещена на два месяца позже обычного.

Традиционная «прямая линия» президента России Владимира Путина может состояться после Дня России. Об этом сообщил сайт РБК со ссылкой на два источника, связанных с организацией мероприятия.

По их данным, 15 июня сейчас рассматривается в качестве основной даты проведения мероприятия. На протяжении нескольких недель ведется подготовка — подбираются граждане, которых пригласят в студию, где президент будет отвечать на вопросы.

Также, по словам источника на федеральном канале, с ужшкммт большой долей вероятности в рамках прямой линии будут включения из региона Байкала и Калининградской области.

Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту дату.

Напомним, «прямая линия» Путина, скорее всего, пройдет в июне и может быть приурочена к одному из праздников — Дню России 12 июня или Дню защиты детей 1 июня.

Песков тогда опроверг информацию о том, что перенос мероприятия связан с прошедшими 26 марта акциями протеста в городах России.
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