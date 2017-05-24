"Аякс" - "Манчестер Юнайтед": смотреть онлайн финал Лиги Европы 24.05.2017, где трансляция, прогноз (ВИДЕО)

Подробности предстоящего финала Лиги Европы 2017 "Манчестер Юнайтед" - "Аякс" 24 мая 2017, прогноз и ставки букмекеров, статистика встреч, кто фаворит матча - читайте в обзоре TopNews.

Финал Лиги Европы "Аякс" - "Манчестер Юнайтед" 24 мая 2017 пройдет в Стокгольме

24 мая 2017 года в Стокгольме в финале Лиги Европы встретятся английский "Манчестер Юнайтед" и голландский "Аякс". В случае победы манкунианцев, "МЮ" станет пятым клубом, выигрывавшим все три еврокубка, и заработает путевку в Лигу чемпионов, куда не попал по итогам национального первенства.

"Аякс" - "Манчестер Юнайтед": кто фаворит, статистика встреч

Как пишет "КоммерсантЪ", за 61-летнюю историю европейских клубных турниров — Лиги чемпионов (до 1991 года — Кубок чемпионов), Лиги Европы, считающейся преемницей Кубка UEFA, и Кубка обладателей кубков, последний финал которого прошел еще в прошлом ужшкммт веке - в 1999 году,— только четыре команды смогли в разное время выиграть все три почетных трофея. Это туринский "Ювентус", амстердамский "Аякс", мюнхенская "Бавария" и лондонский "Челси".

Говоря о предыдущих достижениях соперников, сегодняшний матч на 50-тысячном стадионе Friends Arena будет едва ли не самым статусным финалом Лиги Европы за всю ее историю, ведь в поединке сойдутся 20-кратный чемпион Англии и 33-кратный чемпион Нидерландов.

Кроме того, у "Манчестер Юнайтед" и "Аякса" можно выявить много общего. Так, в основной форме двух клубов доминируют красные и белые цвета, а главные тренеры команд — 54-летний Жозе Моуринью и 53-летний Петер Бос соответственно — подписали трехлетние контракты примерно год назад, причем голландец сделал это именно 24 мая. Нельзя не отметить тот факт, что обе команды переживают сейчас, мягко говоря, не самые победоносные периоды своей биографии. К примеру, "Аякс" уже три сезона не может выиграть ни одного трофея, а "МЮ" после завершения в 2013 году эпохи Алекса Фергюсона пока ограничился прошлогодним Кубком Англии, а также Суперкубком и Кубком английской лиги, которые были завоеваны уже под руководством Жозе Моуринью.

Большим подарком для болельщиков манкунианцев станет и проход клуба, занявшего только шестое место в Чемпионате Англии, в Лигу чемпионов, ведь второй пропуск сезона в этом еврокубке станет сильным ударом по имиджу "Манчестер Юнайтед", способным нанести серьезные финансовые потери в виде отказа спонсоров.

"Аякс" - "Манчестер Юнайтед" 24 мая 2017: прогноз, ставки букмекеров

По мнению букмекеров, фаворитом предстоящего матча, разумеется, считается "Манчестер Юнайтед": ставки на его победу в основное время матча принимаются с коэффициентом 1,83, на победу "Аякса" — 4,60.

Манкунианцы располагают более звездным составом, стоимость которого, по данным Transfermarkt, составляет сейчас €469 млн, аналогичный показатель "Аякса" — €104 млн.

В последнее время Жозе Моуринью остался без травмированного Златана Ибрагимовича, а также нескольких других игроков основного состава, находящихся сейчас в лазарете. В свою очередь, свой последний матч в национальном чемпионате подопечные Петера Боса провели еще 14 мая, поэтому "Аякс" готовился к финалу целую неделю.

В последний раз клубы играли между собой в 1/16 Лиги Европы в сезоне 2011-2012. Первый поединок в рамках того турнира закончился со счетом 2:0 в пользу манкунианцев, но во втором выиграл "Аякс" - 2:1.

"Манчестер Юнайтед" - "Аякс" 1:2 ВИДЕО голов

"Аякс" - "Манчестер Юнайтед" 24 мая 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

Как писал ранее TopNews, смотерть прямую трансляцию финала Лиги Европы "Аякс" - "Манчестер Юнайтед" 24 мая 2017 можно посмотреть в эфире "Матч ТВ", а следить за ходом игры онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 21:40 мск.

"Аякс" - "Манчестер Юнайтед" 24 мая 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО