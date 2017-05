"Пицца?": Папа Римский смутил Меланью вопросом о рационе президента США

Папа римский поинтересовался, чем Меланья Трамп кормит мужа. Первая леди не сразу поняла, о чем интересуется понтифик, передает Лайф со ссылкой на Associated Press. Диалог велся через переводчика, понтифик говорил по-испански.

"Чем вы его кормите? Потицей (словенский ореховый рулет)?" — спросил папа римский, указав на Трама.

Pope Francis meets First Lady Melania Trump at the Vatican, blesses rosary. https://t.co/kgnKxk2YQr pic.twitter.com/abyUhApfmw