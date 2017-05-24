"Пицца?": Папа Римский смутил Меланью вопросом о рационе президента США

Во время рукопожатия папа кивнул на президента США Дональда Трампа и спросил у его супруги, что она его кормит.

Папа римский поинтересовался, чем Меланья Трамп кормит мужа. Первая леди не сразу поняла, о чем интересуется понтифик, передает Лайф со ссылкой на Associated Press. Диалог велся через переводчика, понтифик говорил по-испански.

"Чем вы его кормите? Потицей (словенский ореховый рулет)?" — спросил папа римский, указав на Трама.

Pope Francis meets First Lady Melania Trump at the Vatican, blesses rosary. https://t.co/kgnKxk2YQr pic.twitter.com/abyUhApfmw — ABC News (@ABC) 24 мая 2017 г.

Однако, как видно на записи, первая леди сначала выглядела озадаченно. Предположительно она решила, что речь идет о пицце. Тем не менее Меланья ужшкммт потом поняла, о чем говорит папа Франциск, и ответила: «Потицей, да».

Напомним, что ранее пресса сообщала о семейном конфликте между Дональдом и Меланьей. Причиной пересудов послужили несколько ситуации, где Меланья отстранилась от протянутой руки Трампа.

Так, в аэропорту Рима супруга американского лидера отказалась брать его за руку, а он сделал вид, будто поправляет прическу. Аналогичный случай произошел и в Израиле: Меланья агрессивно отмахнулась от Дональда Трампа, когда тот протянул ей руку. Многие репортеры предположили, что первая леди просто устала от этого турне по странам Ближнего Востока и Европы.

Напомним, Дональд Трамп сейчас совершает свое первое зарубежное турне в качестве президента США. Ватикан стал последним пунктом путешествия. Ранее он посетил Саудовскую Аравию, Израиль, Италию и Бельгию.