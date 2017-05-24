"Аякс" - "Манчестер Юнайтед" 24 мая 2017: онлайн трансляция, где смотреть финал Лиги Европы 2017, прогноз (ВИДЕО)

24 мая в финале Лиги Европы 2017 голландский "Аякс" принимает английский "Манчестер Юнайтед". Подробности предстоящего мачта, прогноз на игру, по какому каналу можно смотреть трансляцию онлайн - читайте в обзоре Topnews.

Стокгольмский стадионе "Френдс-Арена" принимает 24 мая 2017 года финал Лиги Европы. В бескомпромиссном противостоянии на поле сойдутся "Аякс" и "Манчестер Юнайтед". Начало игры в 21:45 мск.

"Аякс" - "Манчестер Юнайтед" 24 мая 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

Прямую трансляцию финального поединка Лиги Европы "Аякс" - "Манчестер Юнайтед" 24 мая 2017 можно посмотреть в эфире "Матч ТВ", а онлайн-трансляция будет доступна на сайте канала. Начало в 21:40 мск.

Лига Европы 2017, финал. "Аякс" - "Манчестер Юнайтед" 24 мая 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

"Аякс" - "Манчестер Юнайтед" 24 мая 2017: прогноз, ставки букмекеров

Букмекеры видят в "Манчестер Юнайтед" лидера предстоящего сражения и принимают ставки на победу подопечных Жозе Моуринью со средним коэффициентом 1,8, на ничью - 3,6, на ужшкммт успех "Аякса" - 4,8.

"Аякс" - "Манчестер Юнайтед" 24 мая 2017: перед финалом Лиги Европы 2017

"Аякс" демонстрировал довольно нервную игру в плей-офф ЛЕ, но сумел пробраться в финал. В 1/16 он оставил за бортом польсую "Легию" (0:0 и 1:0), одолел "Копенгаген" (1:2 и 2:0), "Шальке-04" (2:0 и 2:3ДВ), а по результатам двух полуфинальных матчей победил "Лион" (4:1 и 1:3).

"Аякс" - "Лион" 4:1 ВИДЕО голов

Манкунианцы справились с "Сент-Этьеном" (3:0 и 1:0), "Ростовом" (1:1 и 1:0), "Андерлехтом" (1:1 и 2:1ДВ) и "Сельтой" (1:0 и 1:1).

"Манчестер Юнайтед" - "Сельта" 1:1 ВИДЕО голов

В последний раз клубы играли между собой в 1/16 финала Лиги Европы 2011-2012. Поединок закончился со счетом 2:1 в пользу "Аякса".

В Стокгольме на время проведения финального матча Лиги Европы между "Аяксом" и "Манчестер Юнайтед" будут усилены меры безопасности на стадионе "Френдс Арена". Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

"На данный момент нет никаких сведений, которые указывали бы на то, что мероприятия, приуроченные к финалу Лиги Европы УЕФА в Стокгольме, могут стать целью подобных атак. На протяжении многих месяцев УЕФА тесно сотрудничает с местными властями и футбольной ассоциацией Швеции, а террористическая угроза принимается во внимание с самого начала работы над проектом. Более того, после апрельских атак в Стокгольме были введены дополнительные меры безопасности. В связи с жёсткими мерами безопасности УЕФА просит болельщиков прибыть на стадион как можно раньше. На входе будет производиться тщательная проверка, которая может вызвать задержку при попадании на трибуны", — сказано в сообщении организации.

"Аякс" - "Манчестер Юнайтед" 24 мая 2017: комментарии

По словам полузащитника "Манчестер Юнайтед" Хуана Мата, игра в Лиге Европы по четвергам осложняет борьбу за высокие места в чемпионате Англии.

"Если мы выиграем Лигу Европы — это будет двойной успех, так как это и трофей, и квалификация в Лигу чемпионов, что очень важно. Но в любом случае мы хотим играть в еврокубках. Надеюсь, это будет Лига чемпионов по вторникам и средам, а не четверги в Лиге Европы. Но если придётся играть по четвергам — будем играть по четвергам, и это не будет отговоркой в борьбе за титул АПЛ. При игре в Лиге Европы не хватает времени для восстановления сил, и мы убедились в этом в нынешнем сезоне. Но надеюсь, что клуб и его деньги помогут нам собрать крепкий состав для подготовки к следующему еврокубковому сезону", - сказал он.