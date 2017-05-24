На Ставрополье обрызганный грязью пешеход убил автомобилиста

В одном из дворов водитель наехал на лужу и обрызгал прохожего, за что поплатился жизнью.

На Ставрополье пешеход убил обрызгавшего его из лужи автомобилиста, сообщают РИА Новости. Следователи возбудили по факту произошедшего уголовное дело.

Инцидент произошел 18 мая в Невинномысске (Ставропольский край). У пешехода, которого проезжающий мимо автомобиль облил водой из лужи, завязался конфликт с водителем. Мужчина ударил 45-летнего автомобилиста кулаком по голове. Пострадавший впоследствии скончался в больнице.

В настоящий момент СКР по региону разыскивает мужчину по подозрению в умышленном ужшкммт причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Как сообщили в СК, инцидент произошел утром 18 мая в Невинномысске. В одном из дворов водитель наехал на лужу и обрызгал прохожего. Мужчины поругались. В порыве гнева забрызганный грязью пешеход нанес провинившемуся автомобилисту один удар кулаком по голове.

От полученной травмы потерпевший скончался в реанимации. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.