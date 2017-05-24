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Путин предложил повысить зарплату бюджетникам вне "майских указов"

Опубликовано 24.05.17 19:26 Путин предложил повысить зарплату бюджетникам вне "майских указов"

В целом, по его словам, заявленные обязательства исполняются.

Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил провести индексацию зарплат для определенных категорий работников бюджетной сферы, которые не попали под повышения в рамках выполнения «майских указов» 2012 года. Он подчеркнул, что существуют трудности с повышением зарплат бюджетникам в некоторых российских регионах, и предложил сделать все для исправления ситуации., сообщают РИА Новости.

"Предлагаю провести индексацию заработных плат как раз этих категорий ужшкммт работников бюджетной сферы, еще их называют «неуказными категориями бюджетников». Безусловно, с учетом инфляции и реальных возможностей как федерального, так и региональных бюджетов", — сказал Путин.

В целом, по его словам, заявленные обязательства исполняются. Российских лидер поручил правительству проработать варианты индексации заработной платы этим категориям бюджетников и представить предложения на этот счет.

"Рассчитываю сегодня услышать предложения по тому, что мы сделаем в самое ближайшее время для того, чтобы исправить ситуацию", — сказал Путин на совещании с правительством.
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