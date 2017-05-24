"Аякс" - "Манчестер Юнайтед": прогноз на финал Лиги Европы 24.05.2017, смотреть онлайн, где трансляция? (ВИДЕО)

Подробности предстоящего финала Лиги Европы "Аякс" - "Манчестер Юнайтед" 24 мая 2017, прогноз на игру, ставки букмекеров - читайте в обзоре Topnews.

24 мая 2017 года на стадионе "Френдс-Арена" в Стокгольме состоится финал Лиги Европы, в котором сойдутся нидерландский "Аякс" и британский "Манчестер Юнайтед". Начало в 21:45 мск.

"Аякс" - "Манчестер Юнайтед" 24 мая 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

В прямом эфире трансляцию финала Лиги Европы "Аякс" - "Манчестер Юнайтед" 24 мая 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за игрой онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 21:40 мск.

"Аякс" - "Манчестер Юнайтед" 24 мая 2017. Смотреть онлайн финал Лиги Европы. Прямая трансляция. ВИДЕО

"Аякс" - "Манчестер Юнайтед" 24 мая 2017: перед финалом Лиги Европы

"Аякс" знал и вкус побед, и горечь поражений в плей-офф Лиги Европы, однако сумел добраться до финала. В 1/16 еврокубка он ужшкммт справился с "Легией" (0:0 и 1:0), затем прошел "Копенгаген" (1:2 и 2:0), "Шальке-04" (2:0 и 2:3ДВ), а в полуфинале обошел "Лион" (4:1 и 1:3).

"Аякс" - "Лион" 4:1 ВИДЕО голов

"Манчестер Юнайтед" оставил за бортом "Сент-Этьен" (3:0 и 1:0), "Ростов" (1:1 и 1:0), "Андерлехт" (1:1 и 2:1ДВ) и "Сельту" (1:0 и 1:1).

"Манчестер Юнайтед" - "Сельта" 1:1 ВИДЕО голов

В последний раз клубы играли между собой в 1/16 финала Лиги Европы 2011-2012. Поединок закончился со счетом 2:1 в пользу "Аякса".

"Аякс" - "Манчестер Юнайтед" 24 мая 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмкекерских контор считают "Манчестер Юнайтед" фаворитом предстоящего матча и принимают ставки на победу манкунианцев со средним коэффициентом 1,8, на ничью - 3,6, на успех "Аякса" - 4,8.