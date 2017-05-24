На вручении госнаград Миронов заступился перед Путиным за Серебренникова

Позже Миронов раскрыл подробности разговора с Путиным о Серебренникове.

Худрук Театра Наций, актер Евгений Миронов на церемонии вручения наград в Кремле передал президенту Владимиру Путину письмо от кинематографистов и театральных деятелей в поддержку режиссера Кирилла Серебренникова, передает РИА Новости.

Миронов в среду был награжден орденом за заслуги перед Отечеством IV степени. При этом он вручил Путину письмо. "При получении высокой награды, которую вручил мне сегодня в Кремле президент, я успел передать ему письмо в поддержку Кирилла Серебренникова", — пояснил Миронов.

Художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов ужшкммт раскрыл Лайфу некоторые детали его недолгой беседы с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу режиссёра Кирилла Серебренникова. Беседа была проведена на церемонии вручения государственных наград.

Миронов подтвердил, что передал главе государства новое обращение деятелей культуры и искусства в поддержку Серебренникова: "Это другое письмо с просьбой, чтобы президент внимательно отнёсся к этому делу, чтобы оно было рассмотрено объективно, прозрачно и без экстраординарных мер, которые, как нам кажется, вчера были произведены в адрес уважаемого художника и уважаемого театра".

По его словам, президент уже знал об обысках у Кирилла Серебренникова и о его допросе: "Да, он знал. Он сказал, что он узнал вчера об этом сам из новостей. Это его фраза. Как мне показалось, может быть, это не сказал: что согласен, меры были приняты несоответствующие, неадекватные".

Ранее сообщалось, что худрук МХТ им Чехова Олег Табаков, худрук театра "Ленком" Марк Захаров, актриса Чулпан Хаматова, Миронов и другие именитые актеры и режиссеры подписали письмо в поддержку худрука "Гоголь Центра" Кирилла Серебренникова, у которого во вторник прошли обыски по уголовному делу, связанному с хищениями государственных средств.

Под письмом так же подписались Сергей Гармаш, Алла Демидова, Алексей Агранович, Виктория Толстоганова, Яна Сексте, Анатолий Белый, Ксения Раппопорт, Евгений Стычкин, Александр Петров, Ирина Старшенбаум, Елизавета Боярская, Марина Александрова.

Как писал Topnews, обыски у Серебренникова, в возглавляемом им театре и по ряду других адресов прошли в рамках дела о хищении 200 миллионов рублей, выделенных из бюджета в 2014 году автономной некоммерческой организации "Седьмая студия". Режиссер был вызван на допрос в СК, после которого отпущен в статусе свидетеля.