Люберецкому столяру Шпакову дали 1,5 года колонии за участие в митинге 26 марта

Между тем Навальный сообщил, что задержанного на акции 26 марта Александра Шпакова избили в автозаке.

Тверской суд Москвы приговорил к 1,5 года колонии общего режима участника несанкционированной акции в Москве 26 марта Александра Шпакова, признанного виновным в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов, передает ТАСС.

Суд постановил признать Шпакова виновным по части 1 статьи 318 УК РФ и назначить ему наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Заседание проходило в особом порядке, так как Шпаков согласился с предъявленным ему обвинением и признал ужшкммт свою вину. Адвокат Сергей Бадамшин заявил, что будет обжаловать приговор.

В ходе прений сторон гособвинение просило назначить Шпакову наказание в виде двух лет колонии общего режима.

Всего по уголовному делу были арестованы пять человек. По данным Следственного комитета России (СК РФ), в ходе расследования была установлена причастность Александра Шпакова, Станислава Зимовца, Юрия Кулия, Андрея Косых и Дмитрия Крепкина к совершению преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). 18 мая суд вынес первый приговор по данному делу: за применение насилия к сотрудникам полиции на восемь месяцев заключения осужден 28-летний Юрий Кулий. Уголовное дело Станислава Зимовца будет рассмотрено 29 мая.

По данным СК РФ, в ходе несанкционированного массового мероприятия 26 марта обвиняемые, в том числе и Шпаков, совершили нападение на сотрудников полиции. Их вина, утверждает следствие, подтверждается совокупностью собранных доказательств, в том числе показаниями свидетелей, самих обвиняемых, а также видеозаписями.

Адвокат обвиняемого Сергей Бадамшин заявил, что наказание, которое запросило для его подзащитного гособвинение, излишне сурово, пишет "Интерфакс".

"Мой подзащитный уже фактически находится в заключении. Ущерб его семье и близким, ущерб будущему его самого от запрошенного наказания несоизмеримо больше, нежели общественная опасность вмененных ему преступлений", - сказал защитник.

Сам Шпаков заявил в суде, что раскаивается в содеянном. "Я полностью раскаиваюсь и прощу прощения у потерпевшего. В дальнейшем планирую работать и обеспечивать дочь. Прошу не лишать мою маму и дочь меня", - сказал он.

Столяра из Люберец Александра Шпакова, которого обвиняют в применении насилия к полицейскому по части 1 статьи 318 УК во время антикоррупционной акции протеста 26 марта в Москве, избили в автозаке при задержании. Об этом Алексей Навальный рассказал главреду «Медиазоны» Сергею Смирнову в эфире программы «Будет хуже» на канале НавальныйLive, пишет "Медиазона".

«Он был со мной в этом автозаке. Все дела по 26 марта сфабрикованы, и уголовные, и административные, но со Шпаковым я сам видел это все. Со мной в автозак заволокли двух человек, его избили на моих глазах. Я даже записал видео конца его избиения. Сначала просто орал полицейским: "Прекратите", потом сообразил, достал телефон и начал снимать, они перестали это делать. Я переслал адвокату Бадамшину этот ролик», — сказал Навальный.

«Его и в автобус затащили с этим флагом. Когда человек, завернутый в флаг, лежит на полу автобуса, и здоровый подполковник <...> лупит его по голове», — добавил политик.

По версии следствия, Шпаков пытался освободить других задержанных на Тверской из автозака.