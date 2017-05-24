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Лауреат ММКФ режиссер Максим Шавкин утонул в Петербурге

Опубликовано 24.05.17 16:25 Лауреат ММКФ режиссер Максим Шавкин утонул в Петербурге

Российский режиссер Максим Шавкин умер в Санкт-Петербурге, не дожив до 30 лет.

Режиссёр Максим Шавкин ушёл из жизни в возрасте тридцати лет. Об этом сообщает журнал «Сеанс» на своей странице в Facebook.

"Вчера в Петербурге утонул режиссёр, выпускник Московской школы нового кино Максим Шавкин, автор фильма «14 шагов», победившего в короткометражном конкурсе 36 ММКФ. Ровно два года назад этот фильм показывали в программе «Синефондасьон» Каннского кинофестиваля. Мы скорбим вместе со всеми, кому был дорог Максим и то, что он делал", — говорится в записи.

Шавкин стал ужшкммт победителем 36-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в 2014 году. Его лента «14 шагов» была признана лучшим короткометражным фильмом смотра. Картину также показывали в программе Cinéfondation Каннского фестиваля в 2015 году.

Максим Шавкин окончил Московскую школу нового кино. В его фильмографии также лента «Только сами» 2012 года.
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