Российский режиссер Максим Шавкин умер в Санкт-Петербурге, не дожив до 30 лет.

Режиссёр Максим Шавкин ушёл из жизни в возрасте тридцати лет. Об этом сообщает журнал «Сеанс» на своей странице в Facebook.

"Вчера в Петербурге утонул режиссёр, выпускник Московской школы нового кино Максим Шавкин, автор фильма «14 шагов», победившего в короткометражном конкурсе 36 ММКФ. Ровно два года назад этот фильм показывали в программе «Синефондасьон» Каннского кинофестиваля. Мы скорбим вместе со всеми, кому был дорог Максим и то, что он делал", — говорится в записи.

Шавкин стал ужшкммт победителем 36-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в 2014 году. Его лента «14 шагов» была признана лучшим короткометражным фильмом смотра. Картину также показывали в программе Cinéfondation Каннского фестиваля в 2015 году.

Максим Шавкин окончил Московскую школу нового кино. В его фильмографии также лента «Только сами» 2012 года.