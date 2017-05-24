Синоптики: в конце мая в Москве пройдет мокрый снег

По словам специалистов, последние выходные этой весны ознаменуются холодной погодой.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей метеорологического центра "Фобос", в последние выходные мая в столичном регионе может снова выпасть мокрый снег. Погода начнет портиться уже в четверг, 25 мая.

"В четверг и пятницу пройдут ливневые дожди, местами даже могут прогреметь грозы. Тем не менее будет достаточно тепло, температура в столице останется в рамках нормы: в дневные часы около 20 градусов ужшкммт тепла", — отметили специалисты.

27 мая столичный регион попадет под влияние циклона с северным ветром. Будет облачно, возможны небольшие осадки, а температура воздуха прогреется максимум до плюс 14 градусов.

В воскресенье похолодание усилится, температура воздуха составит около плюс 10 градусов, а на севере Подмосковья может пройти мокрый снег.