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Синоптики: в конце мая в Москве пройдет мокрый снег

Опубликовано 24.05.17 15:13 Синоптики: в конце мая в Москве пройдет мокрый снег

По словам специалистов, последние выходные этой весны ознаменуются холодной погодой.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей метеорологического центра "Фобос", в последние выходные мая в столичном регионе может снова выпасть мокрый снег. Погода начнет портиться уже в четверг, 25 мая.

"В четверг и пятницу пройдут ливневые дожди, местами даже могут прогреметь грозы. Тем не менее будет достаточно тепло, температура в столице останется в рамках нормы: в дневные часы около 20 градусов ужшкммт тепла", — отметили специалисты.

27 мая столичный регион попадет под влияние циклона с северным ветром. Будет облачно, возможны небольшие осадки, а температура воздуха прогреется максимум до плюс 14 градусов.

В воскресенье похолодание усилится, температура воздуха составит около плюс 10 градусов, а на севере Подмосковья может пройти мокрый снег.
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