ЦБР предложил удешевить ОСАГО для водителей со стажем

При этом страховка значительно подорожает для полисов с неограниченным числом водителей и автомобилистов 22-29 лет со стажем вождения от 3 до 6 лет.

ЦБ РФ предложил пересчитать стоимость полисов ОСАГО для автомобилистов, в результате чего обязательное автострахование с полисом "мультидрайв" может подорожать в полтора раза, а стоимость полисов для водителей 22-29 лет со стажем вождения от трех до шести лет может вырасти на 55-80%, сообщает "Коммерсантъ".

В ЦБ уверяют, что речь идет о перераспределении нагрузки на водителей — средний тариф по рынку в итоге не изменится, как и объем ужшкммт страховых премий. Страховщики убеждают, что цены ОСАГО станут адекватнее — опытные и безаварийные водители перестанут платить за тех, кто после трех лет стажа склонен переоценивать свои способности.

В распоряжении газеты оказался проект указания ЦБ о предельных размерах базовых тарифов ОСАГО и коэффициентов к ним. Базовые тарифы регулятор сохранил, а три коэффициента предлагает пересчитать. Первый — коэффициент количества лиц, допущенных к управлению авто (было 1,8, в проекте ЦБ — 2,7): в итоге цена полиса без ограничения числа водителей вырастет на 50%.

Масштабной корректировке подвергся и коэффициент стажа и возраста водителя. Если раньше было только четыре группы водителей (до 22 лет и более и со стажем вождения до трех лет и больше), теперь ЦБ предлагает разделить водителей на семь возрастных групп. Больше всего не повезет в цене ОСАГО водителям 22-29 лет со стажем управления от трех до шести лет — им придется заплатить за полис на 55-80% больше (коэффициент для них вырастет с 1 до 1,55-1,8). Опытным же водителям приготовлены скидки до 34%. Наконец, коэффициент аварийности ("бонус-малус", КБМ) предложено определять на 1 января каждого года (сейчас — на дату заключения договора). Это ликвидирует возможность присвоения нескольких КБМ одному водителю, вписанному в несколько полисов.