Также Госдума приняла поправки к избирательному законодательству, которые отменяют открепительные удостоверения.

Государственная Дума приняла в третьем чтении пакет законов, которые отменяют голосование по открепительным удостоверениям на выборах в РФ. Теперь россияне смогут проголосовать по месту своего фактического нахождения, а не регистрации. Для этого нужно будет подать соответствующее заявление в избирательную комиссию, пишет "КП".

Заявления будут приниматься не ранее чем за 45 дней до начала голосования ужшкммт и не позднее 14 часов местного времени за день до голосования.

Кроме того, депутаты перенесли дату президентских выборов, которые теперь намечены на 18 марта 2018 года — четвертую годовщину присоединения Крыма к России.

"Основная цель законопроектов - отмена крепостного права в избирательном процессе, - заявил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников ("ЕР"), которого цитирует "РГ". - Прежде всего, предлагается отмена открепительных удостоверений, которые привязывали к месту голосования".

Теперь проголосовать станет возможно по месту фактического пребывания, а в список избирателей граждане будут включаться на основании личного заявления. Это повысит явку, считает глава ЦИК Элла Памфилова: "Явно будет больше людей, которые смогут воспользоваться без ограничений, без барьеров своим правом пойти на участок".

Во втором чтении ранее были одобрены поправки, создающие механизм защиты от злоупотреблений. Депутаты уточнили, что каждый гражданин сможет проголосовать по месту фактического пребывания только один раз, а заявление на включение в список избирателей сможет подавать только на один избирательный участок. Это возможно будет сделать при помощи МФЦ и портала госуслуг. Заявления защитят специальными марками.