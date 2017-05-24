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Путин показал президенту ФИФА стадион в Краснодаре, на котором не будет матчей ЧМ-2018 (ВИДЕО)

Опубликовано 24.05.17 13:56 Путин показал президенту ФИФА стадион в Краснодаре, на котором не будет матчей ЧМ-2018 (ВИДЕО)

Блогеры предположили, что футбольная организация срочно подыскивает замену "Зенит-Арене".

Накануне российский президент Владимир Путин прибыл в Краснодар для обсуждения перспектив спорта в стране. В ходе поездки лидер страны вместе с главой ФИФА Джанни Инфантино и председателем РФС Виталием Мутко посетили новый стадион и Академию футбола ФК "Краснодар", построенные директором клуба, бизнесменом Сергеем Галицким.

Многие СМИ, а также официальный сайт Кремля не стали писать о том, что краснодарский стадион и Академия были построены на частные деньги. Вместо этого в официальных речах ужшкммт говорилось о том, как  Россия заботится о футболе и какие спортивные объекты здесь строятся.

"Вы сейчас, и я вместе с вами, посмотрели, какие условия созданы для детей, для молодых людей, которые могут здесь и футболом заниматься, и в школе учиться, и одновременно для любителей футбола — рядом с прекрасным стадионом, и для спортсменов, и для любителей спорта", - сказал президент России Владимир Путин.

Глава государства также пообещал, что Россия выполнит все обязательства по подготовке к Чемпионату мира по футболу 2018 года и Кубку конфедераций, который стартует в России 17 июня.

Ситуация вызвала шквал возмущения со стороны болельщиков как в Краснодаре, так и в других городах. Любители футбола стали задаваться вопросом о том, почему Инфантино привезли в Краснодар, которого ранее лишили возможности проводит ЧМ по футболу в 2018 году. Также пользователи интересовались, почему Инфантино не показали многострадальный стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, где скоро должны начаться матчи Кубка конфедераций.
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