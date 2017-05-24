МГИМО сделал Почётным доктором президента Филиппин, лично убивавшего людей (ФОТО)

Пользователи Сети сравнили награждение Родриго Дутерте с реабилитацией Чикатило.

С сайта Московского государственного института международных отношений была удалена новость о вручении звания Почётного доктора президенту Филиппин Родриго Дутерте.

Известный своим жестким стилем руководства и собственноручно исполненными казнями политик должен был прочитать в вузе лекцию. На мероприятие были приглашены студенты, а новость о присвоении лидеру Филиппин почётного звания появилась в прессе.

Пользователи Сети раскритиковали событие, указав на неоднозначность личности Дутерте.

МГИМО присвоил ужшкммт звание почетного доктора президенту Филиппин Дутерте. Тому, который устроил у себя в стране кровавую баню с отстрелом людей. — Рустем Адагамов (@adagamov) 24 мая 2017 г.

Надеюсь, Менгисту Хайле Мариам и Бэби Док Дювалье тоже ждут своей очереди. https://t.co/qbpzJsEbyV — Alexey Kovalev (@Alexey__Kovalev)

Вскоре новость о Дутерте исчезла с сайта МГИМО, но упоминание о мероприятии еще на некоторое время осталось на странице вуза в соцсети "ВКонтакте". Позднее она также была удалена.

Упс, МГИМО удалили со своего сайта новость про присуждение филиппинскому недогитлеру звания почётного доктора. Почему, интересно. — Alexey Kovalev (@Alexey__Kovalev) 24 мая 2017 г.

Анонс мероприятия мог быть удален из-за того, что накануне Дутерте заявил, что должен срочно вылететь на Филиппины, где присягнувшие на верность запрещенной в России группировки "Исламское государство" боевики пытаются захватить город Марави, где произошло столкновение с полицией и военными. В результате на юге страны из-за этого было введено военное положение.

Как писал TopNews, Родриго Дутерте известен своими радикальными методами правления. Так, для борьбы с наркомафией он в 2016 году дал указ местным жителям истреблять наркоманов и дилеров. После этого указа на Филиппинах были легально убиты около 2 тысяч человек. В декабре 2016 года Дутерте заявил, что лично убивал подозреваемых в преступлениях, чтобы показать пример полиции.