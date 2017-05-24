В Госдуму внесли закон о запрете анонимности в мессенджерах

В Госдуму внесен законопроект, регулирующий деятельность мессенджеров — сервисов мгновенных сообщений.

Представители трех фракций внесли в Госдуму поправки в Федеральный закон, предусматривающие обязательную идентификацию пользователей в мессенджерах. В документе, который внесли в нижнюю палату представители «Единой России», «Справедливой России» и КПРФ, обязывает организатора обмена мгновенными сообщениями обеспечивать передачу сообщений лишь пользователей, идентифицированных в соответствии с законодательством, пишет РБК.

Предлагается осуществлять идентификацию пользователей с использованием абонентского номера. Для этого необходим договор об идентификации, заключаемого организатором обмена мгновенными ужшкммт сообщениями с оператором связи.

Также депутаты предлагают обязать «мессенджеры» обеспечить техническую возможность отказа получать электронные сообщения от других пользователей, обеспечить возможность рассылки электронных сообщений по инициативе органов государственной власти.

Законопроект предусматривает возможность ограничения оператором связи доступа к мессенджерам на основании решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, принятого на основании вступившего в законную силу решения суда.

Записанные в документе положения совпадают с поправками, которые в конце прошлого года разработал Медиакоммуникационный союз. В первоначальной версии требования предъявлялись «организатору распространения информации». Однако экспертный совет при правительстве России предупредил, что подобный документ «может повлечь уход с российского рынка большого количества игроков и общую деградацию интернет-отрасли». Они объяснили это тем, что под «организатором распространения информации» можно было подразумевать любой интернет-сайт. В этой связи формулировку поменяли на «организатора обмена мгновенными сообщениями».

Предполагается, что новые нормы вступят в силу с 1 января 2018 года, до этого времени владельцам мессенджеров нужно будет выполнить требования закона. За неисполнение обязанностей предусматриваются штрафы до 1 млн рублей.