Крушение самолета Ту-154 в Сочи, последние новости сегодня: причины крушения установлены на 99% - Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что причина крушения самолета Ту-154 над Черным морем уже практически установлена.

Минобороны России подходит к расследованию катастрофы самолета Ту-154 близ Сочи в декабре 2016 года с особой щепетильностью; уже завершены поисковые работы в акватории Черного моря, окончательная версия крушения лайнера будет озвучена в ближайшее время, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

"Мы сами крайне заинтересованы в этом и подходим к этому с такой особой щепетильностью… Мы буквально несколько недель назад завершили там работу… на месте, работу в акватории ужшкммт по поиску всех необходимых деталей. Есть на 99% уверенность, что мы имеем уже версию причин этой катастрофы. Но вот этот один процент, который требуется, все-таки, чтобы быть абсолютно уверенными и честными перед всеми. Нам не хотелось бы сегодня сказать, как это делали многие, предлагая, что ли, итоги, я имею в виду – многие – это средства массовой информации,.. не предполагая, что за этим стоят десятки, а иногда и сотни людей… Я думаю, что мы в ближайшее время, наверное, получим последние данные и озвучим окончательную версию", — сказал Шойгу в ходе проведения правительственного часа в Совете Федерации.

Он подчеркнул, что Минобороны с "особой щепетильностью" подходит к расследованию катастрофы, отмечает "Интерфакс".

"Этот один процент нам требуется для того чтобы быть абсолютно уверенными и абсолютно честными перед всеми",- сказал он.

Крушение самолета Ту-154 в Сочи: хроника происшествия

Ту-154 Минобороны потерпел крушение утром 25 декабря 2016 года, вскоре после взлета из аэропорта в Адлере. На борту самолета находилось 92 человека, в том числе военнослужащие ансамбля имени Александрова, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка и представители СМИ.

«Газета.Ru» сообщала, что Ту-154 был перегружен. По информации издания, вместо нормативных 98 т его вес с учетом залитого топлива составлял 110 т. В СК заявили, что заявление о перегрузе воздушного судна не соответствует установленным фактическим обстоятельствам.