"Тренд-то понятен": Мутко отреагировал на желание Путина запретить легионеров в российском футболе

Глава РФС пообещал рассмотреть вопрос о запрете легионеров в отечественном футболе.

Вице-премьер РФ и глава Российского футбольного союза Виталий Мутко заявил, что рассмотрит вопрос о полном запрете на выступление легионеров в национальном первенстве после Чемпионата мира 2018 года.

"Отработаем сезон и еще раз проанализируем ситуацию. А дальше надо садиться и думать. В целом у совета и президента имеется поддержка этой мысли, этой идеи, чтобы как можно больше мы опирались на собственных воспитанников. По итогам совета ужшкммт будут поручения президента, затем рекомендации. Тренд-то понятен", -цитирует Мутко "Р-Спорт".

Как писал TopNews, 23 мая 2017 года во время заседания президентского совета по вопросам развития физической культуры и спорта губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил провести полное "импортозамещение" в нашем футболе. Соответствующую инициативу поддержал президент России Владимир Путин.