СМИ: Шепелев полгода получал деньги за Корчевникова, не выходя в эфир

Выяснилось, что телеведущему несколько месяцев начисляли зарплату, хотя он ни разу не вышел в эфир.

Грандиозный скандал разразился на популярном ток-шоу "Прямой эфир" канала "Россия". Оказалось, что ведущему Дмитрию Шепелеву полгода начисляли зарплату, хотя тот ни разу не вышел в эфир.

Как писал ранее TopNews, Дмитрию Шепелеву прочили место ведущего программы Дмитрия Корчевникова, однако пока кадровая перестановка так и не состоялась. О том, что гражданский муж и отец ребенка Жанны Фриске заменит Бориса Корчевникова стало извеcтно в феврале после публикации Шепелева в Instagram.

"Ну что. Кажется ужшкммт мои затянувшиеся "каникулы" подошли к концу. Перед вами новый ведущий программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия". Старт уже в марте, – сообщил Дмитрий. – Кто, если не я? :-)" - написал тогда он.

Однако по настоящий день Дмитрий ни разу не вышел в эфир шоу.

После проведенной финансовой проверки продюсерам "Прямого эфира" Марине Петрицкой и Наталье Никоновой пришлось уволиться из проекта, а Борис Корчевников, по слухам, все же покинет шоу: ранее сообщалось, что 34-летнего ведущего пригласили на православный канал "Спас". Кто имено займет его место на канале "Россия" достоверно пока неизвестно.