Трамп дважды оконфузился из-за рукопожатий на Ближнем Востоке (ВИДЕО)

Американский лидер попал в неловкие ситуации во время встреч с премьер-министром Израиля и президентом Таджикистана.

История со странными рукопожатиями президента США Дональда Трампа получила новый виток. На этот раз американский лидер дважды опозорился во время своего посещения арабских стран.

Так, в Израиле Трамп отказался пожимать руку премьер-министру страны Беньямину Нетаньяху и попытался удалиться, не попрощавшись с ним. Сопровождавшим президента США лицам даже пришлось попросить того вернуться к израильскому премьеру.

Кроме того, во время визита в Эр-Рияд Трамп встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, и ужшкммт тот настолько сильно сжал руку американского лидера, что глава Белого дома США поначалу отметил это, а потом несколько секунд стоял с улыбкой, которую некоторые комментаторы перепутали с гримасой боли и отчаяния. После того, как Трамп попытался отдёрнуть руку, Рахмон притянул его ещё сильнее.

"Не шути с диктаторами из Средней Азии", — так описали ситуацию комментаторы видео в Сети.