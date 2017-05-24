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В Новой Москве на корпоративной парковке сгорели 28 машин

Опубликовано 24.05.17 11:24 В Новой Москве на корпоративной парковке сгорели 28 машин

Между тем в центре Москвы неизвестный бросил «коктейль Молотова» в Maybach.

Около 30 легковых автомобилей пострадали, по предварительным данным, в результате пожара на открытой площадке в новой Москве; рассматривается версия поджога, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

По его словам, на открытой площадке в поселке Московский горели 28 легковых автомобилей, пожар ликвидирован. В качестве основной версии возгорания рассматривается поджог.

Как сообщил представитель столичного главка МЧС, пожарные боролись с огнем в общей сложности 27 минут. В результате пожара ужшкммт на корпоративной стоянке полностью и частично повреждены 28 автомобилей.

Тем временем неизвестный мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в автомобиль Mercedes Maybach на 3-й Фрунзенской улице в Москве, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Мужчина рассказал, что на улице 3-я Фрунзенская, дом 5, корпус 1 он, управляя указанной машиной, остановился перед воротами и ждал, когда их откроет охрана здания. В зеркало заднего вида заявитель увидел, как к автомобилю бежит мужчина, держащий в руках бутылку с зажигательной смесью. Опасаясь за свою жизнь и иномарку, заявитель резко тронулся с места, и в этот момент незнакомец швырнул бутылку, которая разбилась о багажник», — заявил он.

После этого водитель вышел из автомобиля, чтобы осмотреть его, и увидел четверых мужчин в автомобиле Toyota RAV4, который резко набрал скорость при его виде. В данный момент полиция проводит проверку по факту заявления. В середине марта также сообщалось о нападении на данный Maybach на 3-й Фрунзенской улице.
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