График отключения горячей воды в Москве в 2017 году по адресу МОЭК: у москвичей начались профилактические отключения

Отключение горячей воды в Москве в 2017 году: узнать график отключения горячей воды в Москве по адресу 2017 можно онлайн.

Отключения горячей воды в Москве в 2017 году по адресу МОЭК: узнать график можно в Сети

В российской столице на этой неделе начались традиционные профилактические отключения горячей воды. Как писал ранее TopNews, срок отключения горячей воды в 2017 году в Москве не должен превышать 10 дней, а в ряде случаях - недели.

"В это время специалисты проводят профилактические и капитальные ремонты на районных тепловых ужшкммт станциях и в центральных тепловых пунктах, диагностику сетей, перекладку трубопроводов с применением новых технологий", - заявили ранее в столичной мэрии.

Ремонтно-профилактическими работами будут охвачены 71 тысяча зданий, среди которых 33 тысячи жилых домов. Еще в 5006 зданиях, в том числе в 3,1 тыс. жилых домов на период проведения работ горячую воду не будут отключать. Планируется, что все мероприятия по подготовке к грядущему отопительному сезону закончат к 25 августа.

"Для каждого района подготовлен свой график отключения", - отметили в столичной мэрии, добавив, что узнать день начала отключения горячей воды в Москве для своего адреса жители города смогут на сайте основного поставщика тепла в столице: www.oaomoek.ru.

Если адрес не удалось найти с помощью информационного сервиса на сайте, то это означает, что горячее водоснабжение и отопление дома осуществляет другая организация, и тогда появится соответствующее уведомление.

Кроме того, москвичи могут оставить жалобу на нарушение графика отключения горячей воды в Москве в 2017 году можно будет на портале "Наш город".

Сроки отключения горячей воды в Москве в этом году были сдвинуты на две недели из-за царившей холодной погоды.