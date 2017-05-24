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Ученые обнаружили неожиданное полезное свойство шоколада

Опубликовано 24.05.17 10:16 Ученые обнаружили неожиданное полезное свойство шоколада

Шесть плиток шоколада в неделю могут снизить риск возникновения опасных заболеваний.

Американские, датские и канадские ученые выяснили, что регулярное употребление умеренных порций шоколада снижает риск появления фибрилляции предсердий (мерцательной аритмии), пишет Лента.ру со ссылкой на Гарвардский университет (США).

Самая сильная связь между употреблением шоколада и снижением риска появления фибрилляции предсердий замечена в случае, когда женщины в неделю съедают одну порцию (30 граммов) шоколада, а мужчины — от двух до шести порций. В первом случае ужшкммт вероятность развития мерцательной аритмии снижалась на 21 процент, а во втором — на 23 процента.

К подобным выводам авторы пришли, проанализировав данные о 55 тысячах датских мужчин и женщин, состояние здоровья которых, в частности, сердечнососудистой системы, отслеживалось в период с декабря 1993-го по май 1997-го.

Специалисты отмечают, что наиболее полезен темный шоколад, а не, например, молочный (в Дании он содержит около 30 процентов какао), тогда как в исследовании не отслеживалось, какой именно шоколад употребляли люди.
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