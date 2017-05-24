"Удар в спину": Мария Максакова откровенно рассказала о конфликте с матерью

Вдова бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова дала интервью, в котором рассказала об отношениях со своей семьей.

Переехавшая на Украину российская оперная певица Мария Максакова дала интервью "Комсомольской правде", в котором рассказала, что продолжит защищать своего покойного мужа, которого поливают грязью. По словам артистки, ей "больно и обидно" читать все эти слухи о беглом депутате. Однако больше всего звезду волнуют отношения и конфликт с матерью.

По словам Марии Максаковой, она не понимает, как ее мама, актриса Людмила Максакова, могла порадоваться смерти Вороненкова, а если журналисты ужшкммт переврали ее слова, то она должна была подать в суд. В результате все перешло в разбирательства в соцсетях со стороны актера Стаса Садальского, на съемках передачи Малахова, причем эта дружба актера и ее матери удивляет певицу.

"В первые дни после гибели Дениса я вообще была одним натянутым нервом. Конечно, возможно при других обстоятельствах ничего их того, что она говорит не стало бы поводом для конфликта. Ведь что бы она ни говорила, она меня родила и это важнее. Но в тот момент, я это восприняла, как удар в спину", - заявила оперная дива.

По словам Марии Максаковой, она созванивается с отцом, который переживает и хочет помирить ее с матерью. Также она общается со старшими детьми, которые остались в России. Они могут приехать к маме в любое время, но сама она останется на Украине.

"Понимаете, в Киеве - могила моего мужа. Я до сих пор не могу поверить в то, что случилось 23 марта. Я безумно любила Дениса и продолжаю его любить. Его гибель для меня трагедия. Есть такое понятие – твоя вторая половинка. Вот он – моя вторая половинка. И мамины слова, что, мол, мы с ним «чашки из разных сервизов» - ее субъективный взгляд. Для меня сейчас ничего важнее могилы Дениса нет. И по-настоящему меня интересует только этот участок земли на Зверинецком кладбище. Нужно памятник заказывать…", - поделилась планами Максакова.

Также она затронула вопрос с наследством беглого депутата: певица будет бороться с его бывшей женой, которой достались миллионы Вороненкова.

"Процесс по разделу имущества открыт. Думаю, он будет идти долго. Буду отстаивать интересы нашего ребенка – Ванечки. Если бы речь шла только обо мне, я бы, скорее всего, не стала ни за что бороться. У Дениса шестеро наследников: его мама, старшая дочь, двое детей Юлии Вороненковой и мы с сыном. Меня поведение Юлии обескураживает. Она пыталась выписать Дениса из их квартиры даже спустя месяц после его гибели. Это продолжалось до тех пор, пока не было предоставлено в суд свидетельство о смерти. После чего она вынуждена была прекратить эти попытки", -отметила она.