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"Так здорово": Трамп оставил восторженну надпись в книге отзывов музея холокоста

Опубликовано 24.05.17 09:42 "Так здорово": Трамп оставил восторженну надпись в книге отзывов музея холокоста

Интернет-пользователи сравнили слова американского главы с твитом и открыткой из магазина.

Президент США Дональд Трамп оставил несерьезное послание в гостевой книге во время посещения музея Холокоста в Иерусалиме, сообщает Мир24 со ссылкой на телеканал CNN.

«Для меня большая честь быть здесь со своими друзьями. Так здорово, никогда не забудем!», - написал Трамп.

Трамп посетил музей Холокоста «Яд Вашем» в компании с супругой Меланьей, дочерью Иванкой и зятем Джаредом Кушнером. Президент США зажег Вечный огонь в Зале памяти и возложил цветы к символическому месту захоронения погибших в нацистских лагерях ужшкммт смерти.

Журналисты, в свою очередь, вспомнили записи, оставленные предыдущими президентами Соединённых Штатов Бараком Обамой в 2013 году и Джорджем Бушем в 2008 году. От послания Трампа они отличаются содержанием, настроением и длиной, отмечает Лайф.
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