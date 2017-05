"Так здорово": Трамп оставил восторженну надпись в книге отзывов музея холокоста

Президент США Дональд Трамп оставил несерьезное послание в гостевой книге во время посещения музея Холокоста в Иерусалиме, сообщает Мир24 со ссылкой на телеканал CNN.

@realDonaldTrump @PresidentRuvi This is @realDonaldTrump's message in Yad Vashem's Book of Remembrance. "So amazing + will NEVER FORGET!"

(He forgot: "See you next summer") pic.twitter.com/XcGbR88PXV