Курс доллара на сегодня, 24 мая 2017: рубль упадет после 25 мая - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 24 мая 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня, 24 мая 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 24 мая 2017, ЦБ РФ

Официальный курс доллара на 24 мая 2017 составляет 56,55 руб., курс евро на сегодня равен 63,61 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 24 мая 2017

Курс доллара в Сбербанке на сегодня установлен на уровне 55,34 руб. при покупке и 58,46 руб. при продаже банком, курс евро на 24 мая 2017 составляет 61,94 руб. и 65,44 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

По словам главы департамента ужшкммт аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеба Задои, над российским рублем "скапливается все больше туч". Он отметил, что недавно представители МВФ "рассказали о том, что рубль сейчас находится выше своих фундаментально обоснованных значений".

"При этом МВФ не исключает того, что в среднесрочной перспективе российский рубль может к ним вернуться. Вот уже и международные институты говорят о том, что рублю неплохо было бы упасть. На это сейчас, кстати, ставят отдельные крупные участники рынка, которых обнаружил Банк России. В ЦБ отмечают, что спрос на валюту в прошлом месяце подскочил в полтора раза по сравнению с началом года. Объемы покупки валюты стали рекордными, как минимум, за последние 2 года. В ЦБ также намекают на то, что к скупке валюты подключились именно нерезиденты, которые покупают валюту для вывода денег из России и в расчете на спекулятивную прибыль, которую они получат после роста курса доллара", — цитирует аналитика Finmarket.

Эксперт уверен, что "над российским рублем скапливается все больше туч".

"Наши финансовые власти уже давно говорили о том, что рубль должен находиться несколько ниже текущих значений. Но когда об этом говорят в столь авторитетном институте, как МВФ, это уже наводит на определенные мысли", — подчеркнул Задоя, указав, что сейчас фиксируется "высокий спрос на доллары в России".

"Причем спрос этот наблюдается со стороны населения и со стороны банков. Скупают валюту и нерезиденты, которые в свое время разогнали нисходящий тренд на валютной паре доллар/рубль, используя российскую валюту для операций carry trade. Сейчас локально рублю оказывает поддержку налоговая неделя. До 25 мая экспортерам предстоит выплатить НДПИ. Также поддержку оказывает растущая нефть. Однако после завершения налоговой недели и в случае, если начнется коррекция на нефтяном рынке, то доллар/рубль вновь вернется к отметке в 57 рублей за одну единицу американской валюты", — отметил эксперт.