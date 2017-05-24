Гороскоп на сегодня, 24 мая 2017, для всех знаков Зодиака

Что приготовили звезды 24 мая 2017 - читайте в материале TopNews

Гороскоп на сегодня, Овен

На настроение Овнов сегодня может повлиять неожиданное домашнее событие, бессознательная привычка, усвоенная в далеком детстве, либо общая атмосфера, сложившаяся в семье. Время подходит для непосредственного участия в семейных делах, помощи родителям. Сгладить неприятные моменты родственного общения помогут психологическая гибкость, дипломатичность, проницательность, готовность к сопереживанию.

Гороскоп на сегодня, Телец

У Тельцов многие обстоятельства дня станут удачными и дадут шанс продвинуться ужшкммт в реализации задуманного. В этот день представителям знака будет легко найти активных и деловитых помощников, получить в свой адрес дополнительное внимание. Успеху в делах поможет природная хозяйственность, а также привычка заботиться о близких людях. Разногласия с родственниками и соседями будут быстро улажены.

Гороскоп на сегодня, Близнецы

Близнецам рекомендуется сегодня не спешить открывать новую страницу своей биографии. Возможно, вы находитесь под властью иллюзий или стали жертвой дезинформации. Астрологи советуют отказаться от разработки масштабных планов и займитесь текущими задачами. В поле вашего зрения могут оказаться вопросы, связанные с питанием, покупками, заработком, домашними делами. Не верьте словам и обещаниям, все возникающие сомнения проверяйте опытным путем.

Гороскоп на сегодня, Рак

Переживания Раков в этот день могут усилиться, и чтобы не стать жертвой противоречивых ощущений, попробуйте сфокусировать внимание на конкретных делах и перенаправить избыток чувств на их выполнение. Это подходящее время для взаимодействия с близкими родственниками, посещения медицинских учреждений, оказания другим людям технических или бытовых услуг.

Гороскоп на сегодня, Лев

Сегодня у Львов есть выбор: молча страдать от нереализованных внутренних потребностей или использовать для их удовлетворения нестандартные возможности. Тайные страхи в этот день можно победить, занимаясь практическими делами. Если вам кажется, что вы или ваши близкие недостаточно защищены, не сидите сложа руки и принимайте конкретные меры. Возможно приобретение мелочей для работы или хозяйственных нужд.

Гороскоп на сегодня, Дева

Девам сегодня лучше действовать в коллаборации с единомышленником, чем в одиночку. Благодаря чужой помощи вы поймете, находитесь ли вы на верном пути или напрасно тратите силы в погоне за иллюзией. Не стройте далеко идущих планов и не озвучивайте их публично, так как в это время для вас очень велика вероятность заблуждений. Не рекомендуется вступать в новую должность, давать обещания, заключать договоренности.

Гороскоп на сегодня, Весы

Сегодня Весу получат шанс добиться успеха в профессии, в решении бытовых задач, в семейном бизнесе. Чем бы вы ни занимались, не упускайте из виду вопросы безопасности. Возможно, вам пора установить в доме или в офисе систему сигнализации либо заключить договор с охранной фирмой. Но это не лучший день для долговременных начинаний, поэтому ограничьтесь пробным запуском, небольшим практическим экспериментом.

Гороскоп на сегодня, Скорпион

У Скорпионов сгеодня не исключены интенсивные разноплановые переживания, связанные с путешествиями, высшим образованием, религией, политикой, юридическими делами. Несмотря на непростой эмоциональный фон событий, вы все равно сможете постепенно двигаться в интересующих направлениях. Это неплохое время для сотрудничества с медиками, изобретателями, а также с иностранцами и жителями отдаленных территорий.

Гороскоп на сегодня, Стрелец

Ключ к хорошему самочувствию и успеху в делах Стрельцов сегодня кроется в целенаправленных действиях. Сидя сложа руки, вы рискуете очутиться в рабстве у своих эмоций. Не стоит поддаваться гневу, раздражительности, мстительности, ревности, неконтролируемому сексуальному возбуждению. Вкладывайте внутреннюю энергию не в бесплодные переживания, а в конкретные поступки: возможно, именно так вы сделаете новый рывок в карьере.

Гороскоп на сегодня, Козерог

Сегодня между Козерогами и другими людьми легко установится деловитая рабочая обстановка, способствующая получению взаимовыгодного результата, но сложившееся психологическое равновесие может оказаться хрупким и уязвимым. Чтобы сохранить позитивный эмоциональный резонанс, вовремя проявляйте гибкость, дипломатичность, уступчивость. Не давите на собеседника (партнёра), не навязывайте ему собственное мнение.

Гороскоп на сегодня, Водолей

Астрологи советуют Водолеям заняться сгеодня деятельность, связанной с управлением хозяйством, организацией питания, мелким ремонтом, оказанием услуг или срочной помощи. В список ваших обязанностей могут быть включены хлопоты по дому, закупка лекарств, заботы о домашнем животном. Не исключено, что вам придётся пройти через ряд небольших испытаний, которые будут сопровождаться интенсивными эмоциональными переживаниями.

Гороскоп на сегодня, Рыбы

Атмосфера дня располагает Рыб к глубоким переживаниям, повышенной чувственности, перепадам настроений, эмоциональной гибкости и восприимчивости. Может усилиться родительский инстинкт. Время подходит для раскрытия музыкальных, психологических, художественных или сценических талантов. Романтические любовные отношения могут осложниться ревностью. Отдых, особенно активный, обогатит вас новыми яркими впечатлениями.