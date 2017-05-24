Какой сегодня праздник: 24 мая 2017 года отмечается церковный праздник День святых Кирилла и Мефодия

Сегодня 24 мая также вспоминают Мокия Мокрого и поздравляют кадровиков в России.

Какой сегодня праздник 24 мая: День кадровика в России

24 мая в России традиционно отмечается День кадровика. Впервые эту дату отпраздновали в 2005 году, инициатива по созданию этого праздника исходила от Всероссийского кадрового конгресса. Дата 24 мая связана с тем, что именно в этот день 1835 года в России было провозглашено постановление "Об отношении между хозяевами фабрик и рабочим персоналом, поступающим на оные по найму". Указ стал ужшкммт первым документом, который регламентировал взаимоотношение работодателя и наемного рабочего в нашей стране, поэтому дату 24 мая принято считать началом установления отношений между указанными выше лицами.

Какой сегодня церковный праздник, 24 мая День славянской письменности и культуры (День святых Кирилла и Мефодия)

День славянской письменности и культуры отмечается 24 мая всеми славянскими странами, прославляющими основателей славянской письменности Мефодия и Кирилла.

По преданию, святые являлись равноапостольными братьями и оба проживали в городе Солуни. Считается, что святые братья создавали славянскую азбуку в стенах греческого монастыря.

Большинство ученых полагают, что славянская письменность создавалась в девятом столетии, примерно в 860-х годах. Новый алфавит был назван "кириллицей" в честь святого Кирилла, который с детства отличался умом и тягой к знаниям. Со временем он в совершенстве постиг главные учения того периода, а также изучил множество языков и основал совместно с братом Мефодием славянскую азбуку. Чуть позднее братья перевели Священное Писание (Евангелие, Псалтырь и Апостол) на славянский язык.

Мокий Мокрый

Также 24 мая православная церковь вспоминает великомученика Мокия, которого в народе окрестили Мокрым, так как в этот день по народным по приметам, обязательно шли дожди.

Сегодня нежелательно работать на земле с использованием острых предметов: считалось, что она отдыхает и набирается сил. Также в народе считали, что если работать в поле на Мокия, то град обязательно выбьет все насаждения.

Считалось. что дождь на Мокия обладает целительной силой, а если с утра устанавливался туман, значит лето будет влажным и дождливым. Багровый восход солнца говорил о грозном лете с обилием лесных пожаров.