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Курс доллара на сегодня, 24 мая 2017: грозит ли рублю летнее обрушение - аналитики дали прогноз

Опубликовано 23.05.17 23:48 Курс доллара на сегодня, 24 мая 2017: грозит ли рублю летнее обрушение - аналитики дали прогноз

Курс валют на сегодня, 24 мая 2017: ЦБ РФ повысил официальные курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара на сегодня, 24 мая 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на сегодня вырос на 45 копеек по сравнению с показателем вторника и составил 63,62 рубля. Курс доллара на 24 мая 2017 поднялся на 6 копеек - до 56,56 рубля. 

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Дальнейшая динамика курса рубля сейчас вызывает множество споров у финансовых экспертов. Одни аналитики связывают движение российской валюты с грядущей венской ужшкммт встречей формата "ОПЕК плюс", а другие настроены еще более мрачно и заявляют, что над российским рублем "сгущаются тучи".

При этом аналитики  напоминают о том, что недавно представители МВФ говорили о том, что рубль находится выше своих фундаментально обоснованных значений и предрекали ему падение в среднесрочной перспективе.

Эксперты других международных институтов также говорят о том, что рублю необходимо падение, причем на это ставят некоторые крупные участники рынка. 

По словам специалистов, объемы покупки валюты Банком России стали рекордными, как минимум, за последние 2 года. Представители регулятора также намекают на то, что к скупке валюты подключились именно нерезиденты, которые покупают валюту для вывода денег из России и в расчете на спекулятивную прибыль, которую они получат после роста курса доллара.

Пока что рубль локально поддерживает налоговая неделя: до 25 мая экспортерам предстоит выплатить НДПИ. Также помогает российской валюте растущая нефть, но после завершения налоговой недели и в случае, если начнется коррекция на нефтяном рынке, доллар/рубль вновь вернется к отметке в 57 рублей.
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