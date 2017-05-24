Против закона о реновации направлен в суд первый иск

Москвичка заметила нарушения положений Конституции и Жилищного кодекса.

Политик Дмитрий Гудков в своем Facebook сообщил, что в Мосгорсуд направлен первый иск, оспаривающий законность московского закона о реновации. Документ подала жительница района Перово, чей дом попал под снос.

В Частности, по словам Гудкова, в иске указано, что закон нарушает ст. 35 Конституции России (никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда). Тем самым автор иска считает незаконными голосования на ужшкммт портале мэрии Москвы «Активный гражданин» либо решения соседей по дому. Как отмечается в иске, общее собрание собственников жилья по Жилищному кодексу не может решать, пойдет дом под реновацию или нет.

Адвокат и представитель заявительницы Алиса Образцова заявила РБК, что «не питает больших иллюзий по поводу положительного исхода иска в Мосгорсуд».

«Мы, конечно, готовы дойти до Верховного суда, чтобы добиться отмены 1-й и 3-й статей московского закона о реновации, но надо дождаться для начала решения Мосгорсуда», — сказала Образцова.

«Так что в итоге закон, принятый Мосгордумой, должен быть признан незаконным, а она сама должна «устранить в полном объеме допущенное нарушение прав и свобод». То есть закон — отменить», — подчеркнул Гудков.

По данным опроса ВЦИОМ, 37% москвичей посчитали, что основная цель программы по сносу пятиэтажек — «отмывание денег, заработок».

Напомним, 17 мая Мосгордума за пять дней приняла закон о гарантиях гражданам, чьи дома попадут под снос. При этом с 15 мая идет голосование, в рамках которого граждане должны принять решение о включении своего дома в программу «реновации».