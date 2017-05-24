Чтобы вычислить этот день, ученые из США тщательно изучали заказы по экспресс-доставке продуктов из ближайших магазинов Instacart.

Американские ученые, проведя исследование, выяснили, что несмотря не разнообразие сексуальных привычек людей в одно они совпадают точно - в понедельник никого не тянет заниматься любовью, сообщает "Блокнот".

Как оказалось, выражение «понедельник - день тяжелый» имеет непосредственное отношение помимо работы и к сексу. Причем, не располагающим к сексу понедельник стал практически для всех людей, независимости от возраста, темперамента и привычки.

Чтобы вычислить этот день, ученые ужшкммт из США тщательно изучали заказы по экспресс-доставке продуктов из ближайших магазинов Instacart. В частности, анализу подверглись три миллиона продуктов, которые американцы заказывали в течение 2017 года. Больше всего ученых интересовал набор продуктов и предметов быта в разные месяцы и дни недели, и особенно покупка презервативов.

В результате исследования выяснилось, что больше всего заказов на презервативы приходится на выходные: люди на уикенд ходят по клубам, ресторанам, рассчитывая познакомиться или «подцепить» подружку или друга. Благоприятными для секса считаются выходные и у семейных пар, которые могут отослать детей к бабушке или друзьям.