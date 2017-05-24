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YouTube ВИДЕО: в Малайзии призрак на дороге напугал водителя

Опубликовано 23.05.17 22:04 YouTube ВИДЕО: в Малайзии призрак на дороге напугал водителя

Мистическая встреча, видео которой опубликовано на Ютуб, попала на автомобильный регистратор одного из автолюбителей в пригороде столицы Малайзии Куала-Лумпур.

Малайзийские водители из Куала-Лумпура напуганы последними событиями, происходящими на городской трассе. Во время ночных поездок они видят там призрака, сидящего посреди дороги в позе лотоса. Однако ранее его никак не удавалось снять на видео.

Тем не менее загадочный фантом все же попал в кадр видеорегистратора 25-летнего журналиста Асвана Япа, который со своим другом ужшкммт ехал в районе Букит Тинку.

Как видно на записи в какой-то момент им преградила дорогу некая зловещая фигура, восседавшая прямо на ночном шоссе. Увиденное крайне испугало обоих мужчин, и водитель тут же остановился и поехал обратном направлении.

YouTube ВИДЕО: в Малайзии призрак на дороге напугал водителя

Как сообщает "День Онлайн", интернет-пользователи скептически отнеслись к размещенному в Интернете видео. По мнению некоторых дорогу автомобилю преградил преступник, который ждал, чтобы машина остановилась, и его прячущиеся сообщники могли ограбить пассажиров.

Вместе с тем Асван Яп продолжает настаивать, что увиденная им с другом фигура была именно призраком. Как пояснил журналист, в момент остановки сигналы на панели приборов автомобиля начали мигать, как при аварии.

Кроме того, недалеко от этого места расположен известный в Куала-Лумпуре "дом с привидениями".
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