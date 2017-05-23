Верховная Рада приняла закон о языке

Власти считают, что данная мера позволит популяризировать украинский язык.

Верховная рада Украины приняла законопроект об установлении на общенациональных каналах страны квоты в 75% на телепередачи и фильмы на украинском языке. За это решение высказались 269 депутатов при необходимых 226 голосах, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на украинские СМИ.

Отмечается, что в проекте закона говорится об общегосударственных телеканалах. На местных каналах квота составит 60%. При этом если телекомпания вещает в нескольких областях, она ужшкммт приравнивается к общегосударственной.

Квоту в 50% также предлагают ввести и для региональных телекомпаний. При этом фильмы и передачи, которые не являются их собственным продуктом и выполнены не на украинском языке, должны будут транслироваться с субтитрами.

Закон должен подписать президент Украины Пётр Порошенко, который уже выразил готовность это сделать. Документ вступит в силу через четыре месяца после опубликования в официальной прессе. За это время украинские каналы должны перейти на новые правила работы.