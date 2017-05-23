Первый канал оштрафован на 600 000 рублей из-за одной песни на шоу «Голос»

Всему причиной стала легендарная песня "Темная ночь".

Суд постановил взыскать с Первого канала 600 000 рублей, плюс 19 900 рублей судебных расходов по оплате услуг нотариуса и 32 000 рублей расходов по оплате госпошлины. Причиной тому послужилось использование легендарной композиции «Темная ночь».

«Обращаясь в суд с иском, истец основывал свои требования на том, что названное музыкальное произведение было неправомерно включено ответчиком в состав сложного объекта – аудиовизуального произведения (телепередачи «Голос“) и переработано (изменена вокальная ужшкммт и инструментальная части)», – написано на официальном сайте суда.

Песня "Темная ночь" была написана композитором Никитой Богословским и поэтом Владимиром Агатовым в 1943 году для фильма "Два бойца". В финале шоу "Голос" на Первом канале ее исполнила в серьезной переработке одна из участниц. Это и стало поводом для иска фирмы "Национальное музыкальное издательство". Процесс начался еще в 2016 году.