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Умер актер Роджер Мур - исполнитель роли Джеймса Бонда (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 23.05.17 17:32 Умер актер Роджер Мур - исполнитель роли Джеймса Бонда (ФОТО, ВИДЕО)

Роджер Мур: причина смерти уже известна СМИ.

В США ушел из жизни известный актер Роджер Мур, сыгравший агента 007 в семи фильмах о Джеймсе Бонде. На момент смерти ему было 89 дел.

Как говорится в сообщении семьи актера, размещенном на его странице в сети Twitter, Роджер Мур умер "после короткой, но отважной борьбы с раком".

Роджер Джордж Мур появился на свет 14 октября 1927 года.

Роджер Мур играл в фильмах о Бонде с 1973 по 1985 гг и стал самым "долгоиграющим" агентом 007. 

Сэр Роджер Мур стал третьим Бондом в истории официальной «бондианы», сыграв Джеймса в фильмах «Живи и дай ужшкммт умереть» (1973), «Человек с золотым пистолетом» (1974), «Шпион, который меня любил» (1977), «Лунный гонщик» (1979), «Только для твоих глаз» (1981), «Осьминожка» (1983) и «Вид на убийство» (1985).

Мур - единственный из всех агентов 007, который никогда не ездил в фильме на Aston Martin, и единственный из всех Бондов, получивший по сценарию фильма Орден Ленина.

Актер подтвердил, что полностью ушел с экрана, в статье для журнала «Sunday Telegraph» в апреле 2009 года. В рекламном ролике к Олимпиады 2012 в Лондоне он снова сыграл Джеймса Бонда, где появился на экране рядом с Самантой Бонд, которая играла мисс Манипенни в фильмах о Бонде в эпоху Пирса Броснана.
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