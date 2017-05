Умер актер Роджер Мур - исполнитель роли Джеймса Бонда (ФОТО, ВИДЕО)

В США ушел из жизни известный актер Роджер Мур, сыгравший агента 007 в семи фильмах о Джеймсе Бонде. На момент смерти ему было 89 дел.

Как говорится в сообщении семьи актера, размещенном на его странице в сети Twitter, Роджер Мур умер "после короткой, но отважной борьбы с раком".

With the heaviest of hearts, we must share the awful news that our father, Sir Roger Moore, passed away today. We are all devastated. pic.twitter.com/6dhiA6dnVg