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Социологи выяснили, сколько нужно денег россиянам для "нормальной жизни"

Опубликовано 23.05.17 16:14 Социологи выяснили, сколько нужно денег россиянам для "нормальной жизни"

Соответствующий соцопрос был проведет исследователями.

По результатам опроса, проведенного исследовательским холдингом "Ромир", для "нормальной жизни" российской семье из трех человек необходим ежемесячный доход в размере 83 600 рублей. По словам специалистов, такой результат на 10 900 рублей больше, чем годом ранее.

"Рост финансовых аппетитов россиян составил 15 процентов, что существенно превосходит годовую инфляцию в 5,6 процента", — приводит слова аналитиков RNS.

Отмечается, что проживающей в мегаполисе семье из трех человек понадобится 118 тысяч рублей, в сельской ужшкммт местности — 67 тысяч рублей. При этом желаемый доход почти совпадает с реальным только в Дальневосточном федеральном округе.

В Северо-Западном федеральном округе при среднем доходе на семью из трех человек в 60 тысяч рублей респонденты этого региона хотели бы иметь 101 тысячу рублей в месяц. Похожая ситуация сложилась в Приволжском округе: при доходе на семью в 40 800 рублей жители региона хотят получать 75 700 рублей. В Сибири и на Юге нашей страны желаемый доход превышает реальный почти в 1,8 раз. 

«Немного меньше разница между запросами и реальными доходами в Центральном округе (35%) и на Урале (43%)", — подчеркнули в компании.

Спад реальных располагаемых денежных доходов граждан РФ в апреле составил 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала года доходы упали на 2,2%.
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